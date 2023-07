Și-a reziliat contractul, apoi l-a atacat dur pe fostul său antrenor: „Mi-am dat seama că nu aveam niciun viitor cu el!”

Neglijat de Marius Croitoru după revenirea acestuia la conducerea echipei, Ivanov le-a cerut conducătorilor moldoveni să fie lăsat să plece, lucru cu care oficialii clubului au fost de acord.

„FC Botoșani anunță despărțirea de mijlocașul bulgar Antoni Ivanov, după un sezon petrecut de acesta pe „Municipal”. În vârstă de 27 de ani, mijlocașul a adunat 36 de partide în toate competițiile pentru „roș-alb-albaștri”.

Clubul nostru îi mulțumește lui Antoni pentru perioada petrecută alături de noi și îi dorește mult succes viitor!”, au anunțat moldovenii.

Ivanov, atac la Croitoru

După despărțirea de FC Botoșani, bulgarul Antoni Ivanov s-a lansat într-un adevărat atac la adreasa antrenorului Marius Croitoru.

„Gata! Am reuşit să plec în cele din urmă de la Botoşani. Simţeam că am nevoie de o schimbare. Îmi ajung cei şase ani în România. Nu prea îmi plăcea nici oraşul Botoşani.

Însă, ca să fiu sincer am simţit că nu prea mai vreau să stau la FC Botoşani şi după ce la echipă a venit Marius Croitoru. Mi-am dat seama din prima că nu mă place deloc, deşi dacă e să îl întrebaţi pe el despre mine o să vă zică nu a avut şi nu are nimic cu mine, dar nu e aşa. În Austria în unele meciuri nici nu m-a băgat, iar în cele în care m-a băgat să joc m-a folosit doar câte 20 de minute! Păi eu eram vreun puşti? Sau eu eram vreun jucător în probe? Mi-am dat seama că nu mai am niciun viitor la Botoşani cu el antrenor.

După ce m-am întors din Austria am discutat cu el bărbăteşte şi l-am rugat să mă lase să plec liber dacă nu mai are nevoie de mine. La început a spus că îşi dă acordul şi că o să îmi dea actele. Dar mereu îmi zicea cuvântul «mâine». Şi cu acest mâine a ţinut-o aşa peste o săptămână şi jumătate. Însă, el mă ducea cu vorba, mâine, mâine şi tot mâine…Într-un final am stabilit în ziua meciului cu Petrolul toate detaliile rezilierii de contract, dar m-au rugat să mai rămân şi pentru meciul ăsta că s-ar putea să mă bage să joc şi că are prea mulţi jucători accidentaţi. Problema cu jucătorii lui accidentaţi nu era problema mea. Dar, am înţeles şi treaba asta, am rămas şi pentru meciul cu Petrolul unde am jucat în ultimele 20 de minute. Dar de azi am actele de reziliere şi totul este ok. De azi ( n.red. – marţi) sunt jucător liber de contract şi aştept acum alte oferte”, a spus Ivanov, potrivit Prosport.