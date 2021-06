Absolut genial! Povestea incredibila a brazilianului care si-a facut unul dintre cele mai tari tatuaje cu Messi! Cum l-a intalnit pe idolul sau

Leo Messi (33 ani) este unul dintre cei mai iubiti fotbalisti ai planetei.

Superstarul Barcelonei si al Argentinei are milioane de urmaritori, iar unii dintre ei il idolatrizeaza atat de tare, incat au recurs si la gesturi usor 'extreme' pentru a-si arata dragostea fata de el.

Este si povestea unui fan brazilian care si-a facut unul dintre cele mai frumoase tatuaje cu Leo Messi. Tanarul si-a tatuat pe intreg spatele imaginea de la meciul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu, imagine care a devenit ulterior virala. Leo a inscris si a mers catre zona in care se aflau suporterii Barcelonei, si-a dat tricoul jos si l-a indreptat catre tribuna.

Brazilianul a aparut in presa cu tatuajul sau, iar Messi a vazut desenul si a reactionat.

"Incredibil tatuaj. Imi place! Mi-ar placea sa il vad si sa il semnez", a comentat Messi pe contul de Instagram TyC Sports, care a pus filmarea cu tanarul aratandu-si tatuajul.

Aflat in Brazilia pentru Copa America, Messi se afla in hotelul in care era cazata nationala Argentinei cand a iesit si l-a gasit pe tanarul fan in fata cladirii. Starul argentinian a mers catre el si i-a semnat pe spate, asa cum a anuntat in comentariu.