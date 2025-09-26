GALERIE FOTO „Ion Oblemenco” erupe în derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Cum arată tribunele arenei

&bdquo;Ion Oblemenco&rdquo; erupe &icirc;n derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo! Cum arată tribunele arenei Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Universitatea CraiovaDinamoSuperliga
Aflată pe primul loc, echipa lui Rădoi primește vizita rivalei din „Ștefan cel Mare“, pe val, la rândul ei.

Cum arată tribunele arenei „Ion Oblemenco”

Fanii oltenilor au venit în număr mare pentru derby-ul din etapa a 11-a a Superlgii cu Dinamo și au umplut stadionul Ion Oblemenco.

Atmosfera este una incredibilă pe arena din Bănie, care este aproape plină.

Echipele de start: 

  • U. Craiova: Isenko - Rus, Screciu, Badelj - Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Assad, Baiaram
  • Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Anzor, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsimba, F. Ștefan
  • Antrenor: Mirel Rădoi

  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko
  • Rezerve: Roșca, Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova - Dinamo | Statistici LPF

*2 mai 2025, Universitatea Craiova - Rapid 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în 2025 în campionat pe teren propriu, în rest au 11 victorii și trei remize.

*Bucureștenii sunt neînvinși în ultimele șapte runde, interval în care au înregistrat cinci succese și două rezultate de egalitate.

*12 dintre cele 19 goluri marcate de craioveni au fost înscrise de jucătorii transferați în vara acestui an.

*Cinci partide fără gol încasat au strâns dinamoviștii în sezonul curent, cele mai multe dintre toate competitoarele.

*13.369 spectatori / meci este media înregistrată de Universitatea Craiova în cele cinci jocuri disputate acasă în campionatul actual, locul 2 la acest capitol.

*Dinamo este echipa cu cea mai bună posesie, media roș-albilor în ediția 2025-2026 fiind de 58,9 % (Universitatea Craiova - 57,2 %).

*După 2014, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 24 ori, de 13 ori au câştigat oltenii, de patru ori au învins bucureştenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.

*Ultimul meci pe prima scenă fără gol marcat: 19 martie 2017, cu roş-albii în postura de gazde.

*24 august 2024, Dinamo - Universitatea Craiova 2-1 este singurul succes reușit de bucureșteni în ultimele 12 dispute directe din campionat.

*Cea mai recentă confruntare din Superligă: 24 mai 2025, Universitatea Craiova - Dinamo 2-1 (David Barbu, Alexandru Mitriță / Andrei Mărginean).

