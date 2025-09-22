În acest sezon, Octavian Popescu a apărut în 11 partide ale lui FCSB, însă doar de șase ori a fost titular. Nu a marcat, a oferit două pase decisive, iar în două dintre ultimele trei jocuri din Superliga a fost rezervă neutilizată.

Gigi Becali: "Cred în Octavian Popescu doar dacă își schimbă viața"



Întrebat dacă mai are încredere în Octavian Popescu, Gigi Becali a anunțat că este dispus să îi mai ofere șanse tânărului jucător, însă cu condiția ca extrema să devină mai implicată în joc și să arate mai multă determinare în duelurile fizice.



"Dacă își schimbă viața, devine bărbat și lasă copilăriile alea, cred în el. Dacă nu și-o schimbă și rămâne copil... fotbalul e sport bărbătesc! El e prea copilăros. La fotbal bagi piciorul. Dacă se rupe, se rupe, asta e! El are contract, ce să fac? La fotbal te duci după adversar.



Dacă doar te duci după adversar și îl conduci, mai rău faci pentru că îi induci în eroare pe ceilalți. Bagă piciorul și ia mingea! La asta greșește și Olaru", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Nici sezonul trecut nu a fost unul grozav pentru Octavian Popescu. Afectat de probleme medicale, fostul decar al campioanei a jucat în doar 25 de meciuri, a marcat 4 goluri și a oferit un assist.

