Jucătorul ironizat de Panduru după FCSB - Univ. Craiova: "Îl doare ceva de fuge așa? Cum să treacă în halul ăsta de tine?"

Jovan Markovic a deschis scorul în minutul 32, după o fază de toată frumusețea, în care s-a distrat cu apărarea lui FCSB și l-a învins pe Ștefan Târnovanu. Golul egalizator i-a aparținut în minutul 66 lui Malcom Edjouma, care s-a înălțat excelent în careul oltenilor la o centrare a lui Radunovic.

Sergiu Hanca, ironizat de Basarab Panduru după FCSB - Universitatea Craiova 1-1

Intrat cu doar opt minute înainte de gol, Sergiu Hanca nu a putut bloca centrarea lui Risto Radunovic din flancul stâng. Jucătorul Universității Craiova a fost depășit foarte ușor de muntenegrean, iar la finalul meciului a fost ironizat de Basarab Panduru.

"Hanca, înainte de faza asta, a luat-o o minge într-o zonă mai...? Pentru că fuge numai pe călcâie! Am impresia că îl doare ceva pe Hanca. N-are cum să treacă în halul ăsta Radunovic pe tine. Am crezut că are vreo problemă de fuge numai pe călcâie.

A intrat puțin Radunovic cu mingea în interior, după care a scos-o în exterior și a trecut de el doi metri. Sare pe călcâie de zici că are vreo problemă. Hanca n-a jucat bine deloc de când a intrat. El n-a făcut nimic, Radunovic a centrat fără nicio problemă", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.

Nici FCSB nu a scăpat de ironiile lui Panduru

"M-a deranjat aşteptarea asta. N-am mai avut răbdare. La 20:45 am făcut reclamaţie la Interpol să apară cei de la FCSB pe teren. În prima repriză, da, i-a sechestrat cineva, n-au ieşit în prima repriză pe teren. Au apărut în minutul 53. O primă repriză dominată cap coadă de Craiova, puternică, a stat bine pe teren, a făcut pressing. Nu le-au dat nicio şansă, au fost mai buni în prima repriză. Mama mea ce gol a marcat Markovic! E golul lui. Preia dintre doi jucători, trece de toată lumea şi ce gol marchează!

Cred că de atunci când se aruncă autul e o problemă, e Şut acolo. Sorescu are grijă dacă cumva îi dă pasă lui Ivan. Pe Dawa l-am mai văzut cu mâinile la spate, nu ştiu cine îi zice să ţină mâinile la spate. La Botoşani ţin minte că a căzut în cap la o fază când stătea cu mâinile la spate. Cristea e depăşit uşor şi el. Să fiu corect şi cu Markovic, că ce face nu prea face multă lume", a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.