De pregătirea echipei se va ocupa Dragoș Bon, unul dintre oamenii de încredere ai clubului. Acesta a mai fost ”interimar” și în trecut la echipa din Bănie și va fi ”principal” în meciurile cu CS Mioveni (deplasare) și Chindia Târgoviște (acasă).

În pauza competițională din iarnă, Mihai Rotaru ar urma să aducă un alt antrenor pentru echipa sa.

Mihi Rotaru a anunțat cine va pregăti echipa

„Am încheiat acest capitol, acum suntem la nivel de decizii, de organizare, de muncă. Echipa va fi condusă în următoarele două meciuri de Dragoș Bun, împreună cu Ionuț Stancu și Daniel Tudor la nivel de antrenor cu portarii. Iar între timp lucrăm pentru a da o soluție pe termen lung.

În acest moment aș face o greșeală să facem o analiză în spațiul public. Am avut o ședintă cu jucătorii, cu noul staff, am dat drumul la treabă. Eu am alte probleme care nu țin de fotbal. Sunt sigur că băieții și staff-ul lor lua 6 puncte în următoarele două meciuri. Noi acum nu avem voie să vorbim despre obiectiv, dar vom analiza. Vom discuta ulterior despre șansele la titlu, acum trebuie să redresăm corabia.

Comunicarea a fost cea mai mare problemă în acest club. Până în 2020 am fost responsabil direct, dar în acest moment suntem la pământ. Noi suntem în atenția opiniei publice cu alte activități în afară de fotbal. Dar începând de astăzi vom schimba asta. Prioritar a fost să rezolvăm această problemă pe termen scurt.

Ne gândim și la un antrenor străin. Noi am avut vremuri bune cu antrenorii străini. În cazul în care vom aduce un antrenor străin vom încerca să-l analizăm din punctul de vedere al adaptabilității, vom încerca să facem o astfel de analiză, avem două săptâmâni și jumătate”, a spus Mihai Rotaru, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Mihai Rotaru, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Mirel Rădoi: ”Îmi pare rău că n-am reușit să ne calificăm”

Mirel Rădoi a rezistat aproape patru luni pe banca Universității Craiova, timp în care a bifat 21 de meciuri. Zece s-au terminat cu victoria oltenilor, cinci s-au încheiat la egalitate și șase au fost înfrângeri.

„Dacă așteptam până în decembrie, nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Și eu, și echipa, și clubul. Îmi pare rău n-am reușit să ne calificăm în Cupă.

Lucrurile care se produc din interior... pentru mine este o problemă mare. Dacă cei din conducere se cred antrenori înaintea mea și fac analize, îi las pe dânșii să conducă", a spus Mirel Rădoi, după meciul de Cupă FC Argeș - Universitatea Craiova.