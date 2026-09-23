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Gimnasta uzbekă Oksana Chusovitina (Şuşovitina), care încă este competitivă la vârsta de 51 de ani, s-a calificat în finala probei de sărituri la Jocurile Asiatice.

Ea visează la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, relatează L'Equipe.

A patra notă în calificările pentru finala la sărituri la Jocurile Asiatice

Vârsta nu o opreşte. La 51 de ani, Oksana Şuşovitina continuă să obţină rezultate remarcabile şi s-a calificat pentru o nouă finală la Jocurile Asiatice, de la Nagoya (Japonia).

Sportiva din Uzbekistan, medaliată cu aur pe echipe sub steagul CSI (Comunitatea Statelor Independente, fosta URSS) la prima sa participare la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992), se menţine la cel mai înalt nivel, ocupând marţi locul al patrulea în calificările la sărituri (13,266).

Joi e finala

Şuşovitina va avea astfel ocazia joi să câştige o nouă medalie la Jocurile Asiatice.

Ea a câştigat deja medalia de aur la acest aparat la Jocurile Asiatice de la Busan (2002), dar a obţinut şi medalia de bronz (Hiroshima 1994) şi, mai recent, medaliile de argint la Incheon (2014) şi Jakarta (2018).

Sportiva uzbekă a participat de opt ori la Jocurile Olimpice. A luat parte pentru prima dată la cele de la Barcelona, apoi, în calitate de reprezentantă a Uzbekistanului, la cele de la Atlanta (1996), Sydney (2000) şi Atena.

În 2008 (Beijing) şi 2012 (Londra), a participat la Jocuri sub steagul Germaniei, ţară în care locuia din 2002 pentru a-şi îngriji fiul, bolnav de leucemie.

Şuşovitina s-a întors în cele din urmă la Jocurile Olimpice de la Rio (2016) şi de la Tokyo (2020) sub culorile Uzbekistanului, scire news.ro.

Obiectivul Oksanei: Jocurile Olimpice din 2028!

Iar gimnasta nu vrea să se oprească aici. Ea spune că îşi propune să participe la Jocurile Olimpice din 2028.

„Obiectivul meu principal este să ajung la Los Angeles. Dar mai este atât de mult timp până atunci, aşa că nu îmi fac planuri atât de îndepărtate. Avansez pas cu pas, de la o competiţie la alta. Dacă se va întâmpla, cu atât mai bine. Dacă nu, nu-i nimic. Dar voi încerca”, declara ea pentru site-ul Olympics.com la împlinirea vârstei de 50 de ani.