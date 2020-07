Mihai Pintilii, antrenor la FCSB? "I-am vazut comportamentul, el se comporta ca un antrenor, lumea il percepea ca pe un antrenor"

Gigi Becali este nevoit sa caute un nou antrenor pentru FCSB.

Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca Vintila nu va mai ocupa functia de antrenor principal, dar va ramane cel mai probabil secund.

Narcis Raducan considera ca fostul capitan de la FCSB si actualul antrenor secund, Mihai Pintilii, ar putea ocupa functia de antrenor principal la echipa patronata de Gigi Becali in viitorul apropiat.

"Pintilii este un mare campion si este un mare castig ca se afla in delegatia si in vestiarul FCSB-ului in acest moment. Mai ales in conditiile in care nu mai sunt multi oameni care au facut istorie la FCSB. Dar Pintilii trebuie sa se ghideze dupa aceleasi reguli dupa care se ghideaza toata lumea. Trebuie sa aiba cursurile la zi, trebuie sa aiba licentele la zi. In momentul cand o sa aiba toate astea, cred ca va fi un antrenor foarte bun.

Eu i-am vazut comportamentul, inca din tur cand eram acolo si el se comporta ca un antrenor, lumea il percepea ca pe un antrenor, adica asta e foarte important. Chiar il vedeau ca pe un lider. Domnul Becali poate sa impuna foarte multi jucatori, dar nu poate impune liderul. Pintilii a reusit asta singur. El poate sa fie lider si antrenor. Dar e devreme pentru el sa fie antrenor principal. Trebuie sa mai adune experienta si apoi poate sa incerce si el. Eu chiar il vad foarte bun", a declarat Narcis Raducan pentru PRO X.