Amicalul dintre FCSB si Voluntari s-a disputat fara arbitri! Mihai Pintilii si Alexandru Tudor s-au ocupat de meci! Cum a decurs totul

FCSB a disputat primul amical de dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus.

FCSB a disputat primul amical al acestei perioade, pentru a se pregati de revenirea meciurilor din Liga 1. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a pierdut cu Voluntari, scor 2-0.

Meciul s-a disputat in conditii de maxima siguranta, astfel ca arbitrii au fost interzisi la meci. De bunul mers al lucrurilor s-au ocupat Alexandru Tudor si Mihai Pintilii.

Tudor, fost arbitru si actual membru in conducerea FCSB, a fost arbitru de centru, in timp ce Pintilii, fost jucator la ros albastrii, a fost tusier. Cei doi au pastrat doza de impartialitate si au fost corecti pana la capat. Echipa sustinuta de ei a pierdut insa in prima partida de pregatire de la baza sportiva din Berceni.

Echipa patronatat de Gigi Becali mai are de jucat opt etape din playoff-ul Ligii 1 si are de recuperat 4 puncte fata de liderul CFR Cluj.