"Vukusic e accidentat!" Patronul a anuntat ca e out de la echipa, managerul general anunta ca nu poate juca! Ce a spus MM Stoica despre atacant

Mihai Stoica dezminte ca Vukusic nu joaca pentru ca nu il mai vrea finantatorul FCSB-ului.

Atacantul adus de MM la FCSB a intrat rapid in dizgratia lui Gigi Becali. Doar 5 prezente a prins Vukusic in Liga 1, care a fost pus pe linie moarta de catre patron. Insa Mihai Stoica sustine ca jucatorul croat este accidentat, acesta fiind motivul pentru care nu este inclus in lot.

"Vukusic e accidentat, nu a fost scos din echipa. De foarte mult timp e accidentat, se antreaza separat. Se antreneaza in sala, nu s-a mai antrenat cu echipa de doua luni", a declarat Mihai Stoica pe pagina oficiala de Facebook a lui FCSB.

In sezonul 2019-2020, atacantul croat a fost golgheterul in campionatul Sloveniei. A marcat pentru Olimpija Ljubljana 26 de goluri in 35 de meciuri, oferind si 8 pase decisive.