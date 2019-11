VIITORUL - SEPSI SF. GHEORGHE, LIVE 20:30 | Viitorul cauta al 3-lea meci fara infrangere in campionat! Leo Grozavu, la primul meci pe banca lui Sepsi! Echipele probabile

Din articol Echipele probabile:

Urmarim si comentam impreuna Viitorul - Sepsi Sf. Gheorghe de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Viitorul o intalneste in aceasta seara pe teren propriu pe Sepsi Sf. Ghoerghe in ultimul meci din cadrul etapei a 17-a din Liga 1. Echipa antrenata de Gica Hagi vine dupa un egal la Hermannstadt, scor 1-1. In acest moment Viitorul se claseaza pe locul 4 in clasamentul Ligii 1 cu 29 de puncte dupa 16 etape. In cazul unei victorii constantentii pot urca pana pe locul 2, la 2 puncte in spatele liderului CFR. Pana in acest moment Viitorul a marcat 35 de goluri, avand al 2-lea cel mai bun atac din campionat si a primit 19.

De partea cealalatea, Sepsi a ajuns la al 5-lea meci consecutiv fara victorie in campionat si se afla pe locul 11 in clasament cu 16 puncte dupa 16 meciuri. Va fi primul meci pe banca covansenilor pentru Leo Grozavu dupa ce oficialii celor de la Sepsi au decis sa ii rezilieze contractul lui Laszlo Balint. In cazul unei victorii Sepsi va urca o pozitie in clasament, pe locul 10 si ar acumula 19 puncte. Pana in acest moment Sepsi a marcat 14 goluri si a primit 14, avand printre cele mai slabe atacuri din Liga 1.

In meciul tur disputat la Sfantu Gheorghe, cele doua formatii au incheiat partida la egalitate, scor 2-2 dupa golurile marcate de Carnat si Bouhenna pentru Sepsi, respectiv Ciobanu si Eric pentru Viitorul.

Echipele probabile:



Viitorul: Cabuz - Dussaut, Mladen, Ghita, De Nooijer - Ciobanu, Achim, Houri - Matei, Ganea, Rivaldinho

Rezerve: Buzbuchi, Artean, Filip, Iacob, Dulca, Zoua, Munteanu

Sepsi: Niczuly - Kylien, Tincu, Bouhenna, Stefan - Velev, Vasvari, Gal-Andrezly - Flores, Stefanescu, Safranko

Rezerve: Fejer, Deaconu, Adebanjo, Salli, Konogo, Karanovici, Carnat