Atacantul de 24 de ani a fost eliminat în minutul 81, după două galbene luate în doar două minute pentru proteste. A fost suspendat o etapă și va lipsi la duelul cu Petrolul Ploiești, programat sâmbătă, 22 noiembrie, pe Arena Națională.

Cum l-a numit Charalambous pe Daniel Bîrligea, la două săptămâni după „roșul” primit

La conferința premergătoare partidei din etapa #17, tehnicianul Elias Charalambous a vorbit despre episodul de la Sibiu și l-a numit, în ciuda faptei comise, „cel mai bun atacant din România”.

„Bîrligea e probabil cel mai bun atacant din România din punctul meu de vedere. Mereu se întâmplă greșeli în fotbal, e jocul greșelilor. Am vorbit cu el, a înțeles că trebuie să fie mai atent, dar pentru mine nu s-a schimbat nimic. E un jucător pe care îl iubesc, mă bucur că îl avem în echipă. Greșeli apar și la case mai mari. S-a încheiat, mergem înainte”, a spus antrenorul de la FCSB.

Bîrligea, evaluat la 5 milioane de euro, a fost transferat de FCSB în septembrie 2024 pentru 2 milioane de euro de la CFR Cluj. În 57 de meciuri are 24 de goluri marcate și șapte pase decisive livrate pentru campioană.

FCSB - Petrolul se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, în etapa a 17-a din Superliga României. Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, pe Facebook Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro, disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS.

