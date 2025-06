Omul meciului, Dragoș Huiban, autorul golului de aur din minutul 85, a dezvăluit la cald secretele acestei performanțe uriașe și a avut o dedicație care a cutremurat.



Bucureștenii, veniți de pe locul 5 în play-off-ul Ligii a II-a (unde Steaua nu a avut drept de promovare), au reușit să răpună echipa din Copou, care încheiase pe locul 7 play-out-ul Superligii. După 1-1 la Iași, unde portarul Gavrilaș a apărat un penalty crucial, Metaloglobus s-a impus la Clinceni grație inspirației lui Huiban, servit excelent de același Gavrilaș.



Imediat după fluierul final care a declanșat fiesta în tabăra "metalurgiștilor", Dragoș Huiban, vizibil emoționat, a ținut să sublinieze forța grupului.



Huiban: "Latura umană și credința ne-au dus în Liga 1!"



"Cred că jucătorul meciului în această seară este toată echipă," a spus Huiban. "Eu sunt la a treia promovare din Liga 2 în Liga 1, însă asta este cea mai cu totul deosebită datorită condițiilor mai puțin bune pe care le-am avut la celelalte echipe, dar latura umană pe care am găsit-o la această echipă și încrederea că se poate face mai mult... s-a văzut în rezultatul final", a spus atacantul pentru Digisport.



Eroul Metaloglobusului a continuat, subliniind credința neclintită a echipei în șansa ei: "Am crezut mereu în faptul că putem promova. Am reușit să ne redresăm și am avut spirit de echipă. Am crezut în ambele manșe. Contează foarte mult latura umană. Am reușit să creăm o emulație foarte bună în jurul echipei".



La finalul interviului, Huiban i-a dedicat victoria fostului junior al clubului, Luca Manolache, plecat prea devreme dintre noi. "Aș vrea să menționez că această promovare i-o dedicăm lui Luca Manolache, care nu mai este printre noi și părinților lui. Faptul că nu mai este printre noi ne-a întărit și ne-a făcut să luptăm și pentru el", a încheiat Dragoș Huiban, cu vocea gâtuită de emoție.