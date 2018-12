Vlad Dragomir e din nou aproape de un club URIAS! La ce SUPER campioana poate ajunge la 6 luni dupa ce a plecat de la Arsenal

Lui Dragomir ii merge excelent in Italia, unde e antrenat de Nesta.

Pustiul de 19 ani a fost titular in 12 dintre cele 15 meciuri ale sezonului pentru Perugia, in Serie B. L-a impresionat pe Nesta, care conteaza pe el in lupta pentru promovare. Perugia e pe 8 acum, cu sanse bune chiar pentru primele doua pozitii din clasament.

Evolutiile lui Dragomir n-au atras atentia doar in Serie A, unde Dragomir a mai fost dorit de Sampdoria si Udinese. Sursele www.sport.ro anunta ca mijlocasul crescut la academia lui Arsenal e pe lista de scouting a lui Benfica! Portughezii au fost incantati de jocul lui Dragomir in meciurile pe care le-au urmarit si au anuntat ca e printre tintele lor principale de scouting.

Vlad Dragomir a jucat in Romania pentru ACS Poli Timisoara inainte sa ajunga la Arsenal, in 2015. Dragomir are doar o selectie la nationala U21 a Romaniei, dar spera sa prinda lotul pentru Euro 2019, care se va disputa in Italia.