Universitatea Craiova domină fotbalul nostru, cel puțin în acest debut de sezon, de o manieră impresionantă! Cifrele pe care Sport.ro le-a oferit aici spun totul despre echipa pe care a construit-o Mirel Rădoi, în acest al doilea mandat pe banca alb-albaștrilor.

Din păcate, în ultimele zile, momentul bun al Craiovei a fost umbrit de o veste foarte tristă. Pentru că, după cum sport.ro a informat aici, Gabriel Boldici (68 de ani), fostul mare jucător al „juveților“, a fost internat în spital.

Această situație dramatică, avându-l în prim-plan pe fostul mare portar al Craiovei, a rămas în atenția suporterilor cu ocazia meciului cu Farul, câștigat duminică pe „Ion Oblemenco“, scor 2-0.

La un moment dat, galeria oltenilor a afișat un mesaj emoționant de susținere pentru Gabriel Boldici, după cum se poate vedea mai jos, în galeria foto.

