Din informațiile Sport.ro, medicii au descoperit o arteră blocată, iar lipsa fluxului de sânge spre inimă a provocat infarctul.



În astfel de cazuri, fiecare minut contează și, cu cât artera este deblocată mai repede, cu atât scad șansele ca inima să sufere leziuni ireversibile. Din fericire, fostul portar se află acum în stare stabilă, iar viața lui nu mai este în pericol.



Cine este Gabriel Boldici



Născut în 1957, la Craiova, Boldici a evoluat la toate nivelurile pentru Universitatea, de la juniori la echipa mare, unde a debutat la doar 19 ani. Rivalitatea sa cu Silviu Lung pentru postul de titular a fost una dintre cele mai spectaculoase din istoria fotbalului românesc.



Fostul portar are în palmares trei titluri de campion cu Craiova (1980, 1981 și 1991). După retragere, a activat ca antrenor secund și antrenor cu portarii la Universitatea Craiova, Steaua și la echipa națională a României.



Din informațiile site-ului nostru, Gabriel Boldici este internat la Spitalul Nr. 1 din Craiova, unde va rămâne sub observația medicilor în perioada următoare.

