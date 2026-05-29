Eliminat în minutul 29 al primului meci al finalei Ligii 1 Futsal, ediția 2025-2026, disputat weekend-ul trecut la Galați, Vitalii Odehov, antrenorul echipei United Galați, a fost suspendat pentru două meciuri, anunță FRF pe site-ul oficial.
Mai mult, tot două etape de suspendare a primit și Andrei Apostu, „secundul” lui Vitalii Odehov. Acesta a primit două avertismente pe parcursul aceluiași prim meci al finalei.
United Galați și Sepsi SIC Sfântu Gheorghe joacă pentru titlu
Ambii tehnicieni și-au ispășit prima etapă de suspendare la meciul al doilea al finalei și vor lipsi astfel și la partida de luni, 1 iunie, de la Sfântu Gheorghe.
Al treilea episod al duelului dintre United Galați și Sepsi SIC Sfântu Gheorghe se va disputa luni, 1 iunie, de la ora 18:00, în „Sepsi Aréna” din Sfântu-Gheorghe.
După primele două confruntări ale finalei din acest sezon, ambele disputate la Sala Sporturilor „Dunărea” din Galați, United conduce cu 2-0 și mai are nevoie de un singur succes pentru a cuceri un nou titlu de campioană a României.
Info: FRF
