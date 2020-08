Mesaj DUR pentru LPF si FRF dupa meciul Poli Iasi - Chindia! "De ce suntem noi mai berbeci decat altii?! Asta NU E FOTBAL!"

Echipa sa a castigat meciul cu Chindia Targoviste, dar Mircea Rednic nu este linistit.

In acest moment, Poli Iasi este pe locul care o trimite la baraj pentru a ramane in Liga 1, dar are doar 8 puncte peste Dinamo, care are 6 meciuri in minus. In aceste conditii, antrenorul iesenilor a reactionat dur la finalul partidei cu Chindia Targoviste.

Mircea Rednic le-a transmis un mesaj oficialilor LPF si FRF, cerand oprirea campionatului si schimbarea formatului competitiei.

"As vrea sa transmit un mesaj si pentru domnul presedinte Burleanu si pentru Gino Iorgulescu. In perioada asta toata lumea a avut de suferit si sentimental, si financiar. Nu stiu in ce domeniu nu s-au pierdut bani. E foarte greu, vorbesc si de Dinamo, sa ii programezi din doua in doua zile. Nici mie nu imi convin echipele cu care joaca Dinamo, Sibiu e salvata, Sepsi e salvata, Chindia are sanse minime sa se salveze.

E clar ca altfel s-ar fi jucat daca se jucau meciurile cum fusesera programate. Ati vazut ce se intampla in Belgia, in Turcia nu a retrogradat nimeni. Nu stiu de ce noi nu putem sa facem 16 echipe. Sa intre doua si ultima sa dea baraj cu locul al treilea din Liga a 2-a. In conditiile astea nu putem sa jucam, asta nu e fotbal.

Pentru binele fotbalului, pentru sanatatea noastra, a jucatorilor, ar fi bine sa se ia o decizie care sa multumeasca pe toata lumea. Toata lumea trebuie sa faca eforturi, numai noi o tinem pe a noastra. Haideti sa ne uitam si la conditiile in care trebuie sa jucam. De ce vrem noi sa complicam, sa fim mai berbeci decat altii. Asteptam decizia FRF, daca Liga face o propunere", a declarat Rednic la finalul meciului.