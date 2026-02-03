U Cluj s-a dovedit a fi un adversar de coșmar pentru Rapid în ultimele sezoane. Ardelenii au câștigat precedentele patru meciuri directe disputate pe terenul giuleștenilor, iar ultima victorie a Rapidului datează din iulie 2023.

Rapid, complex în fața lui U Cluj. Victor Angelescu: "Am schimbat Craiova lui Mititelu cu ei"



Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, spune că echipa avea un complex similar în trecut cu FC U Craiova, echipă care între timp a retrogradat și a fost exclusă inclusiv din Liga 3.



"I-am schimbat pe Craiova lui Mititelu cu U Cluj. Ca să fac haz de necaz, să nu se întâmple cu U Cluj ce s-a întâmplat cu Craiova lui Mititelu. E mai greu, dar nu se știe, în două-trei sezoane și Craiova lui Mititelu a fost aproape de play-off.



Nu putem să-i batem, nu știu. Chiar credeam că-i batem de data asta. La Cluj am mai făcut egal, au mai fost meciuri bune, dar pe Giulești cred că e al treilea meci în care ne bat. Nu cred că ni s-a mai întâmplat niciodată să nu facem punct 3 meciuri la rând cu o echipă", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.



Ultimele 7 dueluri directe dintre Rapid și U Cluj

