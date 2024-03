Se pregătește debutul lui Horațiu Moldovan pe ”Wanda Metropolitano”!

Transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid a stârnit interesul fanilor și jurnaliștilor, iar acum se conturează perspectiva debutului său pe Wanda Metropolitano. Deși a fost rezervă neutilizată în partidele recente, portarul român ar putea debuta pe arena lui Atletico Madrid, dar nu în culorile echipei sale de club, ci în tricoul naționalei României.

Când își va face Moldovan debutul pe Estadio Metropolitano

Jurnaliștii spanioli au subliniat că Moldovan ar putea să își facă debutul pe Metropolitano într-un meci amical dintre România și Columbia, ce va avea loc pe 26 martie. Această oportunitate ar putea fi momentul oportun pentru portarul român, oferindu-i șansa de a străluci în fața propriilor suporteri și de a demonstra că este pregătit să facă față provocărilor la cel mai înalt nivel.

"Noul jucător al lui Atlético Madrid, Horatiu Moldovan, a jucat un rol-cheie în ceea ce privește calificarea României și ar putea debuta pe Metropolitano în acest meci, înainte să o facă la Atlético, acolo unde Jan Oblak este portarul numărul 1", au notat spaniolii de la Atleti Info.

Leo Toader, antrenorul cu portarii al naționalei României, a comentat despre situația lui Moldovan, evidențiind că va merge la Madrid pentru a evalua exact cum se descurcă acesta. Cu toate acestea, Toader a recunoscut că va fi dificil pentru "Moldo" să rămână numărul 1 la prima reprezentativă dacă nu primește șanse de joc la Atletico Madrid.

Declarațiile lui Leo Toader, antrenorul cu portarii al naționalei României

"Deocamdată e un semn de întrebare. Nu există nicio hotărâre decisivă. Să avem răbdare că poate va juca, poate i se va oferi șansa. Nu pot să iau hotărâri acum. Dar, o spun clar: cum a avut și Niță problemele de la Sparta și nu a jucat opt luni, e greu! Dacă ai șanse în primele luni, când nu-ți pierzi din ritm încă, după 4-5 luni va fi foarte greu să fii la forma pe care ai avut-o.

Sper ca el să prindă niște meciuri, am ținut legătura în permanență cu el. M-am interesat de modul cum se lucrează acolo. Nu am ajuns încă să-l văd la antrenamente, are abia o lună și ceva. Am să-mi fac timp să ajung și la el după acțiunea asta din martie, prin aprilie să mă duc să îl văd la antrenamente. Mă voi duce în mod oficial, așa am fost peste tot.

Am fost la Nantes când era Tătărușanu, am fost la Ranieri în birou, am stat de vorbă. Am fost la Notthingham Forest, te duci ca oficial, oamenii te primesc, te lasă la antrenament. Pe mine mă interesează ce se întâmplă înainte de meci, pentru că nu prea am timp la echipa națională să-i perfecționez”, a declarat Leo Toader, conform fanatik.ro

Pentru fanii români, această posibilitate reprezintă nu doar un eveniment sportiv, ci și o oportunitate de a vedea un talent autohton într-unul dintre cele mai emblematice stadioane din lume. Cu Moldovan în poartă, naționala României pregătește terenul pentru un spectacol fotbalistic memorabil pe Estadio Wanda Metropolitano.