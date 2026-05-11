Meciul care poate da noua campioană a României: „69% șanse la titlu“

Cade cortina peste sezonul 2025-2026 și în România. Miercuri, de la ora 20:00, se va decerna primul trofeu, după finala Cupei României, la Sibiu: Universitatea Cluj – Universitatea Craiova.

Apoi, peste doar patru zile, cele două formații se vor înfrunta din nou. De această dată, pe „Ion Oblemenco“, la Craiova. Iar în viziunea analiștilor de la Football Meets Data, acest duel din weekend (17 mai, ora 20:30) poate fi cel decisiv pentru soarta titlului.

„Mai sunt două etape, dar runda care urmează poate decide totul. În momentul de față, cele două echipe sunt despărțite de 1 punct. Dar Universitatea Craiova are de partea ei primul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte (n.r. – a terminat sezonul regulat pe primul loc)“, a notat sursa citată.