Meciul care poate da noua campioană a României: „69% șanse la titlu“

Meciul care poate da noua campioană a României: „69% șanse la titlu“ Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mai sunt două etape din play-off, însă analiștii sunt de părere că lupta pentru supremație poate fi decisă, încă din weekendul care urmează.

TAGS:
football meets dataUniversitatea CraiovaUniversitatea Cluj

Cade cortina peste sezonul 2025-2026 și în România. Miercuri, de la ora 20:00, se va decerna primul trofeu, după finala Cupei României, la Sibiu: Universitatea Cluj – Universitatea Craiova.

Apoi, peste doar patru zile, cele două formații se vor înfrunta din nou. De această dată, pe „Ion Oblemenco“, la Craiova. Iar în viziunea analiștilor de la Football Meets Data, acest duel din weekend (17 mai, ora 20:30) poate fi cel decisiv pentru soarta titlului.

Mai sunt două etape, dar runda care urmează poate decide totul. În momentul de față, cele două echipe sunt despărțite de 1 punct. Dar Universitatea Craiova are de partea ei primul criteriu de departajare, în caz de egalitate de puncte (n.r. – a terminat sezonul regulat pe primul loc)“, a notat sursa citată.

Universitatea Craiova, mare favorită la titlu

  • Cicaldau craiova 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Apoi, Football Meets Data a publicat șansele la titlu pentru cele două rivale:

*Universitatea Craiova – 69% șanse să fie campioană

*Universitatea Cluj – 31%

De remarcat că, în cazul „șepcilor roșii“, o eventuală câștigare a titlului ar fi o premieră în istoria unui club înființat în 1919. Cel mai bun rezultat al clujenilor, în campionatul intern, e un loc 2, obținut în sezonul 1932-1933. Universitatea Cluj are și o cupă în palmares, câștigată în campania 1964-1965.

Universitatea Craiova are patru titluri (1973–74, 1979–80, 1980–81, 1990–91) și șapte cupe (1976–77, 1977–78, 1980–81, 1982–83, 1990–91, 2017–18, 2020–21). De remarcat că oltenii pot realiza eventul, dacă vor câștiga cupa și campionatul, după o așteptare de 35 de ani.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ARTICOLE PE SUBIECT
S-a stabilit programul! Când se joacă meciul de titlu Universitatea Craiova - U Cluj + 4 meciuri din play-out la aceeași oră
S-a stabilit programul! Când se joacă meciul de titlu Universitatea Craiova - U Cluj + 4 meciuri din play-out la aceeași oră
Șoc în Bănie! Universitatea Craiova poate pierde un titular liber de contract
Șoc în Bănie! Universitatea Craiova poate pierde un titular liber de contract
Cristiano Bergodi o avertizează pe Universitatea Craiova: ”Mergem în Bănie fără presiune!”
Cristiano Bergodi o avertizează pe Universitatea Craiova: ”Mergem în Bănie fără presiune!”
ULTIMELE STIRI
Tottenham - Leeds, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Echipa lui Radu Drăgușin luptă pentru salvarea de retrogradare
Tottenham - Leeds, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:00! Echipa lui Radu Drăgușin luptă pentru salvarea de retrogradare
Gol fabulos cu călcâiul în semifinalele 7-0 și 4-0 din Liga Liceelor Playerfy, urmează finala pe VOYO și Pro Arena!
Gol fabulos cu călcâiul în semifinalele 7-0 și 4-0 din Liga Liceelor Playerfy, urmează finala pe VOYO și Pro Arena!
Metaloglobus - FC Hermannstadt, de la 18:00. Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!
Metaloglobus - FC Hermannstadt, de la 18:00. Meci capital pentru echipa lui Dorinel Munteanu!
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Sorana Cîrstea resimte fiorul carierei, la 36 de ani: ce record va stabili dacă își va învinge adversara din sferturi, la Roma
Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
Trei foști jucători de la Oțelul Galați au devenit campioni în Moldova!
Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"
Sorana Cîrstea și anunțul așteptat de toți fanii: "O promisiune este o promisiune"
Mama lui Stefanos Tsitsipas, descriere cruntă a Paulei Badosa: cum l-ar fi „schimbat” pe fiul său
Mama lui Stefanos Tsitsipas, descriere cruntă a Paulei Badosa: cum l-ar fi „schimbat” pe fiul său
„Zeiță.” Italienii, cuceriți de Sorana Cîrstea: loviturile măiestre prin care și-a năucit, la Roma, adversara mai tânără cu 15 ani
„Zeiță.” Italienii, cuceriți de Sorana Cîrstea: loviturile măiestre prin care și-a năucit, la Roma, adversara mai tânără cu 15 ani
Alte subiecte de interes
Fotbalul a luat-o razna: suma „pompată“ de UEFA în acest sezon de Champions League e una astronomică, fără precedent
Fotbalul a luat-o razna: suma „pompată“ de UEFA în acest sezon de Champions League e una astronomică, fără precedent
Gigi Becali radiază: FCSB, peste Anderlecht, Beșiktaș sau Nice în clasamentul actualizat al banilor europeni
Gigi Becali radiază: FCSB, peste Anderlecht, Beșiktaș sau Nice în clasamentul actualizat al banilor europeni
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!