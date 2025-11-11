Gigi Becali a transmis după finalul meciului cu Hermannstadt că este nemulțumit de indisciplina de la echipă și i-a cerut lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pe care l-a învinovățit pentru rebeliunea jucătorilor, să ia măsuri.

Gigi Becali: ”Ei cred că dacă sunt prieteni cu Alexandru Tudor, gata, ’lasă, bă, că nu ne dă arbitrul!’”

Stoica și-a asumat vina și a anunțat măsuri draconice la echipă, lucru confirmat și de Gigi Becali într-o dialog cu PRO TV și Sport.ro.

În plus, patronul de la FCSB a mărturisit că știe motivul pentru care jucătorii de la FCSB protestează în fața arbitrilor: faptul că sunt prieteni cu fostul arbitru Alexandru Tudor, un apropiat al finanțatorului de la FCSB.

”Ce am zis, am zis! Ce am stabilit, am stabilit! 20.000 vor fi! Fiecare va primi câte o hârtie, zece mii amendă, orice galben luat din cauza protestelor în fața arbitrilor. Nu am treabă! Bine, mă, atunci, lasă că îmi convine! Ia tu galben, îți iau eu 5-10 mii.

Să facă numai proteste. Nu s-a pomenit pe tot globul pământesc ce e la echipa mea! Toată lumea protestează. Ei cred că dacă sunt prieteni cu Alexandru Tudor, gata, ’lasă, bă, că nu ne dă arbitrul!’. Ce să faci, mă? Ei s-au învățat: ’lasă, bă, că suntem prieteni cu arbitri’”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

