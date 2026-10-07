Acuzată că a trișat la Beijing, Gauff a pierdut surprinzător: afirmă că a fost abuzată rasial, pe rețelele sociale

Acuzată că a trișat la Beijing, Gauff a pierdut surprinzător: afirmă că a fost abuzată rasial, pe rețelele sociale Tenis
Alexandru Hațieganu
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Chinezii nu vor uita prea curând numele Cori Gauff, după cele întâmplate în turneul WTA 1000 de la Beijing.

TAGS:
Cori GauffTenis WTAeliminareSun XinranElise MertensabuzScandal
Din articol

Număr 4 WTA, Cori Gauff a avut parte de un traseu tensionat în turneul WTA 1000 de la Beijing.

În optimile de finală, sportiva americană a fost eliminată de belgianca Elise Mertens (13 WTA), scor 6-3, 6-3, după doar 80 de minute.

Cori Gauff, faimoasă în China, din motive nedorite

A fost un rezultat atipic și neașteptat, având în vedere că Mertens pierduse fiecare din primele cinci întâlniri directe cu Gauff.

Rezultatul nefavorabil a venit într-un meci în care Cori Gauff a fost aproape să leșine, conform spuselor sale, după meci.

34 de erori neforțate a adunat Gauff, care a fost auzită spunând, în timpul jocului: „Nu am energie. Nu pot să văd mingea, simt că o să leșin. Încerc doar să termin meciul,” a spus Gauff, notează The Independent. Americanca a reușit să termine confruntarea pe teren, dar nu și să părăsească statul chinez fără o stare de tensiune.

Numărul 4 WTA a primit o sumedenie de mesaje injurioase, după scandalul din turul trei

În ultima zi și jumătate, Cori Gauff a primit o sumedenie de mesaje în care a fost abuzată rasial, în urma unui conflict avut în meciul cu o jucătoare de 16 ani, în turul anterior.

„A fost obositor, nu o să mint. Dar mi-am stins telefonul și merg mai departe. Nu pot să fac nimic,” a punctat Gauff, potrivit BBC.

„Nu sunt o trișoare,” s-a apărat Gauff

În duelul cu Sun Xinran (16 ani, 582 WTA), încheiat 7-5, 6-1, Gauff a cerut rejucarea unui punct inițial câștigat de Xinran, după ce a observat o lumină strălucind într-un mod care i-a distras atenția.

Arbitrul i-a onorat cererea, conform regulamentului, iar punctul a fost câștigat, la rejucare, de americancă.

Publicul a taxat nedreptatea aparentă, pe moment, iar criticile la adresa lui Gauff au inundat rețelele sociale, unde momentul a fost intens discutat, în contextul în care schimbul de mingi avuse loc în finalul disputat al primului set.

Cori Gauff

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Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
Meciul Anca Todoni - Cori Gauff din turul secund la Wimbledon s-a încheiat după doar 67 de minute
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