Acuzată că a trișat la Beijing, Gauff a pierdut surprinzător: afirmă că a fost abuzată rasial, pe rețelele sociale

Număr 4 WTA, Cori Gauff a avut parte de un traseu tensionat în turneul WTA 1000 de la Beijing.

În optimile de finală, sportiva americană a fost eliminată de belgianca Elise Mertens (13 WTA), scor 6-3, 6-3, după doar 80 de minute.

Cori Gauff, faimoasă în China, din motive nedorite

A fost un rezultat atipic și neașteptat, având în vedere că Mertens pierduse fiecare din primele cinci întâlniri directe cu Gauff.

Rezultatul nefavorabil a venit într-un meci în care Cori Gauff a fost aproape să leșine, conform spuselor sale, după meci.

34 de erori neforțate a adunat Gauff, care a fost auzită spunând, în timpul jocului: „Nu am energie. Nu pot să văd mingea, simt că o să leșin. Încerc doar să termin meciul,” a spus Gauff, notează The Independent. Americanca a reușit să termine confruntarea pe teren, dar nu și să părăsească statul chinez fără o stare de tensiune.