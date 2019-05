Marius Sumudica, prima reactie dupa despartirea de Al Shabab! "M-am simtit respectat, dar au fost unele neintelegeri" Unde poate antrena!

Sumudica nu mai este antrenorul lui Al Shabab.

Marius Sumudica a incheiat campionatul pe locul 5, insa nu va mai fi antrenorul lui Al Shabab si din sezonul viitor. Antrenorul romana a anuntat ca si-a reziliat contractul de comun acord si urmeaza sa decida unde va antrena in continuare.

Sumudica a dezvaluit ca are oferte din Turcia si zona Golfului: "Ne-am inteles verbal, maine urmeaza sa semnam actele. Mai aveam un an de contract. A fost de comun acord, a fost o discutie cu presedintele, lumea a ramas un pic stupefiata.

Au fost unele divergente, unele neintelegeri si am cazut de comun acord ca este bine sa ne oprim. Am avut un an extraordinar. Chiar ieri am fost desemnat al treilea antrenor al campionatului.

Am fost pe locul 3, a insemnat mult pentru mine. O ceremonie extraordinara si m-am simtit antrenor, m-am simtit respectat si chiar atunci am luat decizia de a avea aceasa discutie.

Budescu mai are doi ani de contract, Gaman inca un an de contract. Ei au jucat bine. Constantin Budescu nu s-a operat, a fost foarte mult timp accidentat si el si-a facut datoria. In fotbal, fiecare cu drumul lui.

In doua-trei zile ajung acasa si plec in vacanta. Am ceva contacte in zona Golfului, in Turcia. Eu cred ca intr-o saptamana sau doua o sa semnez cu o noua echipa", a spus Marius Sumudica la Digi.