Marius Sumudica, inapoi in Liga 1, dar nu la FCSB! Ce spune Mircea Rednic: "Stiu ca vor schimba antrenorul"

Mircea Rednic nu il uita pe vechiul sau rival, Marius Sumudica.

Sumudica s-a despartit de Al Shabab, insa are sanse mici sa ajunga la FCSB. Fanii nu-l vor, iar Becali a decis sa-i asculte. Mircea Rednic lanseaza o alta varianta: Sumudica inapoi la Astra. Clubul din Giurgiu are probleme cu banii, iar jucatorii chiar au amenintat cu greva. Echipa este insa calificata in finala Cupei si poate sa joace in Europa League.



Rednic: Dinamo e favorita la titlu, cu Sumudica ar fi mai interesant campionatul!

Mircea Rednic spune ca Dinamo e pe drumul cel bun pentru construirea unei echipe capabile sa se lupte la titlu, iar o lupta cu Sumudica ar fi si mai interesanta.

"E un antrenor foarte bun, dar unde ar putea sa vina? La Steaua! Depinde ce vrea el. Vrea sa castige bani sau sa castige trofee. La anul Dinamo e favorita, nu mai e Steaua. Dinamo e favorita, dar ar fi mai interesant campionatul cu Sumudica. Poate se intoarce la Astra ca am inteles ca nu mai vor sa continue cu Enache. Pentru voi ar fi mai interesat, veti vedea un altfel de Rednic, alt 'Strambul", a spus Rednic intr-o conferinta de presa.



Rednic: Mihai Teja nu are cum sa fie asistentul meu la Dinamo!

Mihai Teja a fost secundul lui Rednic la Dinamo, insa acum nu se mai pune problema sa vina in Stefan cel Mare, spune "Puriul". Teja ar putea sa-l insoteasca pe Rednic in strainatate pe viitor.

"Mihai Teja nu mai poate sa fie asistentul meu in Romania. Dar in strainatate a venit si o sa mai vina daca o sa mai plec eu. Mihai a demonstrat ca e un antrenor foarte bun, doar ca oricine ar fi fost in locul lui nu ar fi putut sa refuze sa antreneze Steaua. Era si nu dezamagit, a zis ca nu are ce sa-si reproseze. A luat echipa cum a luat-o, ii pare rau ca nu a reusit. Era bine pentru el daca reusea. El stie ce o sa faca, dar e bine pentru ca sunt antrenori multi si liberi, asa ca o sa fie bine pentru campionatul Romaniei", a spus Rednic.