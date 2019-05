Mircea Rednic il ironizeaza pe Sumudica: "Mi-a stricat ziua!" Anunt surpriza despre FCSB: "Vine antrenor strain!"

Mircea Rednic a vorbit despre adversarii sai.

Rednic a aflat cu surprindere ca Marius Sumudica a ratat calificarea in Liga Campionilor Asiei, dupa infrangerea cu Al Hilal, scor 2-3 in utima etapa. Antrenorul dinamovist nu crede ca Sumudica sau Edi Iordanescu vor veni la FCSB. Devis Mangia este varianta straina luata in calcul de ros-albastrii.

"Amandoi sunt antrenori foarte buni, au lot bun, au sprijin financiar din partea lui Gigi. Cu amandoi o s fie foarte greu. Dar cred ca vine al treilea, doi se bat si vine al treilea. Poate e altul. Poate scoate Gigi unul strain, sau MM. Pe mine ma intereseaza sa fac alegerile cele mai bune. Acolo e greu sa fii antrenor. Sunt probleme...

Rednic e strambul si e fara caracter...Nu am putut sa dorm azi noapte. Mi-ati stricat ziua cand mi-ati dat informatia asta. Un Rednic corect si realist, eu am fost acolo si chiar am jucat un meci amical inainte de a incepe campionatul. Echipa nu se misca foarte bine, dar dupa aia Sumudica a reusit sa formeze o echipa buna. Problema a fost ca in iarna, cand toata lumea a facut transferuri, ei nu au facut. Au adus jucatori, eu chiar il stiu pe unul care e odata cu mine. Deci chiar nu l-au ajutat deloc in perioada aia in care ceilalti s-au intarit" a spus Mircea Rednic intr-o conferinta de presa.

Mircea Rednic: Arabii penalizeaza antrenorii!

"E greu de lucrat si nu stiu in conditiile astea, daca el a ratat obiectivul, daca el va ramane. Si acolo e un regulament in ultima perioada. Iti dai demisia, trebuie sa platesti doua salarii, te dau afara, trebuie sa iti plateasca doua salarii. Pentru ca ei s-au pacalit foarte mult, au platit multi antrenori care au fost dati afara, nu au avut rezultate, dupa 5-6 etape si au trebuit sa plateasca milioane. Exemple avem, Reghe, si Oli a fost la un moment dat, Piti...", a mai spus fostul antrenor al lui Faisaly.

Rednic il vrea pe Pulic inapoi la Dinamo!



"Pulic vad ca n-a mai jucat, a fost rezerva, nu vreau sa vorbesc aucm, mai avem 4 meciuri. Normal ca mi-l doresc, il cunosc bine, jucatorii tineri de la noi au nevoie de jucatori cu experienta langa ei. Dar el are salariu mare acolo, nu stiu daca vrea sa vina.", a mai spus Rednic.