Sumudica, SCOS DIN MINTI dupa ce l-a batut "IMPARATUL" Terim: "Nu le trebuiau arbitrii ca sa ne bata!"

Sumudica s-a luat de arbitri dupa infrangerea din prima etapa a campionatului!

Pe Sumudica l-a batut 'Imparatul' Terim cu Galatasaray, 3-1, intr-un meci in care romanii Maxim si Junior Morais au fost titulari.

Galatasaray a primit penalty in minutul 7, iar Falcao a deschis scorul rapid.

"E usor sa castigi asa. E usor sa joci asa. Primesti penalty fara sa fie fault. Am fost condusi foarte rapid, apoi jucatorii mei au cazut. A fost prima etapa a campionatului. Galatasaray nu are nevoie de arbitri ca sa castige. Avem 16 jucatori in lot, ne mai trebuie transferuri. Neaparat! Ne trebuie jucatori de calitate. Trebuie sa fim atenti pe cine aducem. Nu avem puterea de a arunca, asa, cu banii. Ne trebuie jucatori care sa vina si sa-si arate calitatea imediat. Pentru asta, trebuie sa cheltuim. Cred ca am jucat bine in repriza a doua. Lasam meciul asta in urma, pentru mine campionatul incepe saptamana viitoare. Trebuie sa castigam pe teren propriu", a spus Sumudica in fata jurnalistilor.

Dupa meciul excelent facut la Nationala, Maxim nu s-a mai remarcat si la echipa de club. Pentru a nu-l forta, Sumudica l-a scos in minutul 70.



