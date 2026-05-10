Cu două etape înainte de final, oltenii ocupă primul loc în play-off, cu 46 de puncte, urmați la doar o lungime de formația lui Cristiano Bergodi.

CFR Cluj este pe locul 3, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo București, Rapid București și FC Argeș completează clasamentul play-off-ului.

Marius Niculae a văzut clasamentul din play-off și a fost cât se poate de sincer

Fostul atacant al lui Dinamo consideră că derby-ul dintre Craiova și „U” Cluj, programat în etapa a 9-a, va fi decisiv pentru stabilirea campioanei.

„Cred că se va decide totul în meciul direct. Cine va câștiga acolo, va lua campionatul. Sincer, nu m-au impresionat în acest play-off nici Universitatea Craiova, nici ‘U’ Cluj.

Mă așteptam la mai mult de la Craiova, în comparație cu ‘U’ Cluj. Prin venirea lui Bergodi s-au relansat. Nu pot să anticipez exact cine va câștiga. În acest sezon nu am o favorită, deși speram Dinamo”, a declarat Marius Niculae.

FCSB - FC Botoșani, semifinala barajului pentru Conference League

Moldovenii nu mai pot fi prinși din urmă de Csikszereda, una dintre echipele care dețin licența pentru Europa, astfel că se vor înfrunta cu gruparea patronată de Gigi Becali.

Câștigătoarea va juca finala barajului cu echipa venită din play-off.

Meciul FCSB - FC Botoșani va avea loc în Ghencea, în condițiile în care Arena Națională este indisponibilă în următoarea perioadă din cauza evenimentelor artistice ce vor avea loc acolo. Partida va avea loc fie pe 23, fie pe 24 mai.