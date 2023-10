Edward Iordănescu, selecționerul naționalei României, a fost ofertat de Sepsi Sfântu Gheorghe, între cele două părți având loc și câteva întâlniri.

Edward Iordănescu s-a făcut remarcat în Liga 1, în special pentru experiențele pe care le-a avut la Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj sau Gaz Metan Mediaș. Acum este selecționerul României, dar în 2019 cariera lui putea lua o altă traiectorie, fiind aproape să semneze cu Sepsi.

Discuțiile dintre Iordănescu junior și Sepsi au avut loc în perioada în care antrenorul era sub contract cu clubul din Mediaș, dar din cauza modului în care era parafat acordul cu Gaz Metan nu s-au concretizat cu bine dialogurile dintre părți.

Sepsi a vrut să îl pună antrenor pe Edward Iordănescu în 2019

Edward Iordănescu era dispus să semneze cu Sepsi, însă până la urmă a rămas la clubul care în acest moment nu mai există, fiind între timp desființat. Informația a fost confirmată acum, de Janos Bokor, fostul director sportiv al clubului din Sfântu Gheorghe, într-un dialog cu Sport.ro.

Între Janos Bokor și Edward Iordănescu este o relație de prietenie, iar cei doi au fost la un pas să colaboreze în urmă cu trei ani, până ca primul să se retragă din fotbal.

”Eu îl cunosc bine pe Edi, am petrecut mult timp împreună. În 2019, înainte să îl aducem pe Laszlo Csaba la Sepsi, am vrut să îl luăm. Am avut două-trei întâlniri cu el, a vrut să vină, dar contractul pe care îl avea cu Gaz Metan Mediaș nu i-a permis.

A trebuit, astfel, să oprim discuțiile. Așa, ulterior, am ajuns la Csaba, care a preluat echipa”, a spus Janos Bokor pentru Sport.ro.

Edward Iordănescu a renunțat la mulți bani ca să plece de la FCSB. Apoi, a fost numit selecționer

Edward Iordănescu, campion al României cu CFR Cluj, a fost de acord să renunțe la clauza de reziliere în valoare de 500.000 de euro și s-a despărțit pe cale amiabilă de FCSB, în urmă cu doi ani. Acesta a încasat doar banii pentru munca depusă la vicecampioana României.

Plecarea antrenorului a fost una surprinzătoare la acel moment, ținând cont de faptul că echipa avea o serie de rezultate foarte bună, cu opt partide fără înfrângere, dintre care doar un rezultat de egalitate.

Ulterior, în ianuarie 2022, a semnat și a devenit selecționerul naționalei României, iar în acest timp i-a condus pe tricolori în 18 meciuri, înregistrând șapte victorii, șase egaluri și cinci eșecuri.

Edward Iordănescu, aproape să ducă România la EURO!

România se află pe primul loc în Grupa I, cu 16 puncte, în timp ce Elveția se situează pe a doua poziție, cu 15 puncte, dar și cu un meci în minus. Israel e a treia în grupă cu 11 puncte, dar și cu două jocuri în minus.

Israel trebuia să se dueleze în luna octombrie cu Elveția și Kosovo, însă partidele naționalei au fost amânate din cauza războiului care a luat amploare pe teritoriul țării.

Conform unui comunicat emis de FRF, UEFA a decis ca nicio partidă să nu se dispute pe teritoriul Israelului, făcând referire atât la campania de calificare pentru EURO 2024, cât și la competițiile europene în care participă cluburile Maccabi Haifa și Maccabi Tel-Aviv.

Selecționata lui Edward Iordănescu mai are doar două meciuri de disputat în actuala campanie a preliminariilor, cu Israel și Elveția. Calificarea depinde doar de tricolori și de rezultatele pe care le vor obține în ultimele două partide.