FC Botoșani e in fruntea ierarhiei cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, în timp ce Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 24 de puncte.

Dinamo e pe 4, cu 23 de puncte, iar nou-promovata FC Argeș a urcat până pe locul 5, cu 22 de puncte. Unirea Slobozia, revelația începutului de sezon, completează topul 6 cu 18 puncte, la doar câteva luni după ce se salva de la retrogradare.

În schimb, giganții ultimului deceniu, FCSB și CFR Cluj, se află în zona de mijloc a clasamentului. FCSB ocupă locul 11, cu 13 puncte, iar CFR e chiar sub ea, pe 12, cu 12 puncte.

Marius Croitoru știe cine va câștiga Superliga: „Emană putere!”

Invitat la Sport Total FM, Marius Croitoru a analizat începutul de sezon și a făcut o previziune îndrăzneață privind lupta la titlu.

„Raportându-ne la momentul actual, cred că Universitatea Craiova și Dinamo se vor bate pentru campionat. Îmi place mult Dinamo, dar și transformarea Craiovei, de la un sistem și un stil la altul.

Lucrurile s-au schimbat rapid și s-au schimbat bine. Trebuie să recunoaștem – o echipă dependentă de Mitriță a devenit una în care fiecare contribuie. Craiova are un singur adversar: pe ea însăși.

﻿E o echipă mai stabilă ca oricând. Rapidul nu îmi oferă aceeași încredere ca Dinamo și Craiova. Te uiți la ele și vezi că emană putere”, a spus Croitoru.

Marius Croitoru (44 de ani), fost mijlocaș la Steaua, FCM Bacău, Botoșani sau Poli Timișoara, este în prezent liber de contract.

Ultima echipă antrenată a fost FC U Craiova 1948, pe care a părăsit-o în octombrie 2024. În cariera de tehnician a mai pregătit FC Botoșani și FC Argeș.

