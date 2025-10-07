Olaru a revenit pe teren la finalul sezonului trecut, însă, până în acest moment, prestațiile sale nu se ridică la nivelul celor cu care a obișnuit.

Adrian Porumboiu: ”Mă apucă mila când îl văd pe Olaru cum cade. Bă, dar la toate fazele ești pe jos?”

După victoria obținută în fața Universității Craiova, scor 1-0, roș-albaștrii speră că vor începe să acumuleze puncte și să ajungă în vârful clasamentului. În momentul de față, echipa patronată de Gigi Becali ocupă locul 11, cu 13 puncte strânse în 12 meciuri.

În acest sezon, Olaru nu a contribuit cu gol sau pasă de gol în campionat, însă a marcat de patru ori în competițiile europene, unde a oferit și un assist. Cu toate astea, căpitanul roș-albaștrilor se bucură în continuare de încrederea lui Gigi Becali, însă Adrian Porumboiu nu înțelege exact motivul.

Fostul arbitru și conducător al lui FC Vaslui l-a criticat în termeni duri pe Darius Olaru, însă a avut cuvinte de laudă la adresa altor doi jucători ai campioanei României, Florin Tănase și Juri Cisotti.

”FCSB nu strălucește. Se chinuie. Nu are jucători... Sunt doar doi. E Florin Tănase, care e sclipitor din primul până în ultimul minut. Știe fotbal, joacă fotbal. Are tot ce-i trebuie unui fotbalist foarte bun. Mai e și Cisotti. Joacă în orice poziție, în orice moment al jocului.

FCSB are lot bun, dar nu e o echipă grozavă. Nu e ce visează unii, cai verzi pe pereți, Manchester, Liga Campionilor, Barcelona... Poate Barcelona de la Lehliu. Trebuie să fim realiști.

În rest, mă apucă mila când îl văd pe Olaru cum cade. Bă, dar la toate fazele ești pe jos? Ridici din mâini, te strâmbi, faci urât! La fiecare fază e pe jos. Cade, cade, cade. Doamne, iartă-mă! Zici că e la popice. E popica aia care cade mereu prima. Asta e părerea mea, una nevinovată”, a spus Adrian Porumboiu, conform Iamsport.

