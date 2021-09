Marius Alexe, măcinat de accidentări. Nu a mai jucat de aproape doi ani: ”Genunchii poartă urmele suferinței mele”

Un fost jucător de la Dinamo a avut o carieră măcinată de accidentări.

Marius Alexe (31 de ani) nu a mai jucat fotbal de aproape doi ani, ultima sa experiență fiind la FC Argeș. Cândva văzut ca fiind unul dintre cei mai promițători jucători ai țării, atacantul se gândește acum dacă va mai continua să joace.

Accidentările i-au compromis cariera lui Marius Alexe, care a ajuns și la Sassuolo în 2013, de la Dinamo, pentru 500.000 de euro. Tot în 2013, vârful care a mai evoluat în Turcia, Slovacia și Cipru era cotat la 3,2 milioane de euro.

„Nu am mai jucat de ceva vreme și am evitat să vorbesc în ultimii doi ani. Cred că mi-a fost greu să accept momentul retragerii. Mintea vrea să mai joc, însă nu prea mai acceptă corpul, el mă condamnă să mă retrag. Nu știam ce să răspund, mai joc fotbal, mă retrag, am încercat să stau puțin departe de întrebarea asta.

Marius Alexe, o carieră măcinată de accidentări: ”Genunchii poartă urmele suferinței mele”

Ăsta e cel mai mare regret al meu, că nu am câștigat și eu un titlu cu Dinamo, am văzut ce înseamnă un trofeu, am luat cupa și supercupa, însă nu și campionatul. Ți-am zis, la mine mintea spune că pot să mai joc, corpul nu prea mai vrea. Însă, când vine vorba de Dinamo, e o chestiune de suflet.

Nu am cum să nu-i iubesc pe oamenii ăștia care, chiar și acum, după doi ani în care nu am mai jucat fotbal, mă opresc pe stradă, mă salută, vor sa facă o poză cu mine. Și vine mereu întrebarea! Ce faci, unde mai joci? Asta mă lovește cel mai rău! Prietenii mei o știu cel mai bine, în momentul în care cineva mă întreabă, nici măcar nu pot să mă mai uit urât, o fac ei pentru mine.

E ca un cuțit. Mă lovește și, în același timp, mă ambiționează, de-asta am discuțiile cu doctorii și fac tot posibilul, până la ultima picătură, să încerc să mai joc. Chiar dacă știu la ce mă înham, la o recuperare grea, cruntă. Genunchii poartă urmele suferinței mele, iar eu nu port, niciodată, pantaloni scurți. Doar la plajă și atât”, a spus Marius Alexe, pentru playsport.ro.

Cupa și Supercupa României sunt singurele trofee din cariera lui Marius Alexe, care a fost vândut de Dinamo în 2015 pentru 200.000 de euro, la Karabukspor. În România, acesta a mai jucat pentru Astra și Concordia Chiajna.