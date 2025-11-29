Deși tabela a arătat o diferență clară în favoarea piteștenilor, căpitanul Mario Camora a avut o cu totul altă perspectivă asupra jocului din etapa a 18-a a SuperLigii.



Seara de coșmar a ardelenilor a fost scrisă în doar câteva minute, la granița dintre reprize. "Vulturii" au punctat prin Ricardo Matos, Florin Borța și Adel Bettaieb, lăsând fosta campioană fără replică. Totuși, liderul din vestiarul CFR-ului susține că proporțiile scorului nu reflectă realitatea din teren.



"Cred că e un rezultat mincinos, la ce ocazii am avut și noi în prima repriză, dar ăsta e fotbalul. E greu de digerat, aveam încredere că puteam să facem un meci bun, acum s-a complicat", a transmis Mario Camora la finalul partidei.



Totul pe cartea Cupei



Eșecul de la Pitești a zdruncinat serios calculele clujenilor pentru acest sezon. Cu o distanță considerabilă față de locurile fruntașe, fundașul stânga a recunoscut că accesul în play-off a devenit o misiune infernală. În acest context, Camora a trasat noua direcție a echipei: salvarea sezonului prin Cupa României.



"E foarte greu să ajungi în play-off, sunt 11 puncte de locul 5, e greu. Trebuie să ne reglăm, avem un meci de Cupă și trebuie să câștigăm. Să îndeplinim obiectivul al doilea, să mergem în Cupa României. Acum e cel mai important", a mai spus căpitanul feroviarilor.

