Fostul internațional a continuat dialogul de la distanță cu Ionuț Negoiță, fostul patron al lui Dinamo, despre care spune că este "groparul" clubului din Ștefan cel Mare.

Marica nu îl iartă pe Negoiță

Marica spune că nu înțelege de ce Ionuț Negoiță nu renunță măcar acum la banii pe care îi are de primit de la Dinamo, având în vedere că echipa luptă pentru supraviețuire.

"Am mai spus lucrul ăsta și am fost de multe ori interpretat sub diverse forme. Îmi mențin părerea, groparul lui Dinamo este Negoiță. Nu renunță nici acum, când Dinamo e pe moarte, să spună: 'Eu renunț la datoria mea, că e groasă și nu apare nimeni'.

Din păcate, nici acum, în al doisprezecelea ceas, nu vine să spună asta. Cum să mă contrazică dacă nu are dreptate? Dacă nu ai argumente, vii și jignești. Eu îți spun negru pe alb. Ai dat echipa unei neica nimeni fără să te intereseze. Asta nu e o echipă precum Urziceni, să zicem, e o responsabilitate socială față de oamenii ăștia. Acum tu ești principalul creditor, către tine are cele mai mari datorii și n-ai veni și tu să zici: 'Las datoriile, numai să salveze cineva echipa asta'.

El e în continuare acolo. Tu ai făcut cel mai mare rău și spui că are lumea cineva ceva cu tine. Asta e realitatea a ceea ce ai făcut tu la Dinamo. Eu am mai spus-o și o mai spun: Dinamo nu a intrat pe mâna fratelui care trebuia", a spus Ciprian Marica, la Ora Exactă în Sport.

Ionuț Negoiță l-a jignit pe Ciprian Marica

Ciprian Marica a contestat și în trecut acțiunile lui Ionuț Negoiță.

Fostul finanțator al lui Dinamo nu a stat pasiv la acuzele lui Marica și i-a argumentat acestuia că a lăsat clubul cu 3 milioane de euro datorie, în timp ce actuala conducere are un deficit de aproape 10 milioane de euro.

"Contestatari și loseri gen 'Prosopel' și alții am avut dintotdeauna. Ei vorbesc prost, iar eu cu proștii nu compatibilizez. Eu am lăsat clubul, din ce îmi aduc aminte, cu datorie sub 3 milioane de euro. Acum, am înțeles, că e undeva pe la 10 milioane de euro.

Sper să gestioneze bine insolvența. Dacă se vor duce în faliment ca Rapid, va trebui să o ia din Liga 4 și va dura ceva până când Dinamo va reveni", spunea Negoiță.