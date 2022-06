Fostul atacant al naționalei consideră că Negoiță este principalul vinovat pentru situația în care a ajuns Dinamo, retrogradată în Liga 2 și cu datorii uriașe. Negoiță s-a apărat și l-a jignit pe Marica.

„N-am văzut, sincer, mi-a spus producătorul emisiunii. Diferența dintre mine și domnul Negoiță este că eu mai și 'f puncte, puncte', față de dânsul. Mai departe, eu n-am încercat să am un dialog, mi-am spus punctul de vedere. N-am cerut să aud opinia dânsului, este opinia mea.

Așa cred eu, că este principalul vinovat pentru situația lui Dinamo. Dacă dânsul are argumente, vreau să aud ce argumente are. Cum poate să dea echipa fără să se asigure cui i-o dă. Asta nu e bătaie de joc? Care e opinia dânsului? Așa, să jignești, e simplu! Cu argumente, mai greu”, a spus Marica, în direct la Ora Exactă în Sport.

Ionuț Negoiță: „Eu cu proștii nu compatibilizez”

Fostul finanțator al lui Dinamo nu a stat pasiv la acuzele lui Marica și i-a argumentat acestuia că a lăsat clubul cu 3 milioane de euro datorie, în timp ce actuala conducere are un deficit de aproape 10 milioane de euro.

„Contestatari și loseri gen 'Prosopel' și alții am avut dintotdeauna. Ei vorbesc prost, iar eu cu proștii nu compatibilizez. Eu am lăsat clubul, din ce îmi aduc aminte, cu datorie sub 3 milioane de euro. Acum, am înțeles, că e undeva pe la 10 milioane de euro.

Sper să gestioneze bine insolvența. Dacă se vor duce în faliment ca Rapid, va trebui să o ia din Liga 4 și va dura ceva până când Dinamo va reveni”, a declarat Ionuț Negoiță pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.