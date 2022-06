Dinamo a întâlnit-o pe U Cluj în barajul pentru retrogradare/promovare. „Câinii” nu au putut întoarce înfrângerea suferită în Ardeal, 0-2, iar pe stadionul din Ștefan cel Mare au obținut doar o remiză, 1-1. Astfel, elevii lui Dusan Uhrin (54 ani) au rupt performanța lui Dinamo, de a se menține în Liga 1 încă de la înființare, și au retrogradat clubul în eșalonul secund.

Iar acestă nerealizare a iscat un scandal între dinamoviști. Ciprian Marica (36 ani) îl acuză pe Ionuț Negoiță (48 ani) că i-a încredințat clubul lui Pablo Cortacero, fără a se interesa de potența financiară a spaniolului.

Ciprian Marica: „Ionuț Negoiță e principalul vinovat!”

„Pentru mine, dânsul (n.r. Ionuț Negoiță) e principalul vinovat. 'Datorită' ție a ajuns echipa pe mâna unora care nu aveau nicio treabă cu Dinamo”, a declarat Marica la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

Fostul finanțator al lui Dinamo nu a stat pasiv la acuzele lui Marica și i-a argumentat acestuia că a lăsat clubul cu 3 milioane de euro datorie, în timp ce actuala conducere are un deficit de aproape 10 milioane de euro.

Ionuț Negoiță: „Eu cu proștii nu compatibilizez”

„Contestatari și loseri gen 'Prosopel' și alții am avut dintotdeauna. Ei vorbesc prost, iar eu cu proștii nu compatibilizez. Eu am lăsat clubul, din ce îmi aduc aminte, cu datorie sub 3 milioane de euro. Acum, am înțeles, că e undeva pe la 10 milioane de euro.

Sper să gestioneze bine insolvența. Dacă se vor duce în faliment ca Rapid, va trebui să o ia din Liga 4 și va dura ceva până când Dinamo va reveni”, a declarat Ionuț Negoiță pentru știrile PRO TV și www.sport.ro.