FC Botoșani și Rapid conduc în acest moment ierarhia, cu câte 28 de puncte, urmate îndeaproape de Universitatea Craiova (27). Dinamo se află pe locul 4, la egalitate cu nou-promovata FC Argeș (23 de puncte), iar Oțelul Galați închide zona play-off-ului, cu 19 puncte.



În spatele lor, Unirea Slobozia continuă surpriza sezonului, fiind pe locul 7, la doar un punct de top 6. În schimb, FCSB și CFR Cluj se zbat în criză, fiecare având doar 13 puncte.



Marian Iancu vede un final de sezon „de Oscar”: „Va fi un play-off incendiar!”



Marian Iancu consideră însă că lucrurile se pot schimba radical până la finalul anului. Fostul finanțator timișorean anticipează un play-off „incendiar”, în care Craiova și Rapid vor domina, dar fără o marjă liniștitoare de puncte.



„FCSB are potențial real de accedere în play-off încă de anul acesta, ținând cont ca se va juca până inclusiv etapa 21 din superliga. CFR Cluj cu un nou antrenor, posibil Dorinel Munteanu, un antrenor energic care impune forță și angajament total, se va bate cu FC Argeș pentru locul 6, dar și cu Oțelul, aceasta fiind una dintre echipele serios angajate în lupta pentru play-off luând în considerare pragmatismul legiunii portugheze din lotul oțelarilor.



Botoșani și Dinamo își vor continua parcursul de regularitate de până acum, acumulând puncte pe mutește, de peste tot, în așa fel încât rămân în primele șase clasate. Pozițiile fruntașe revin Craiovei și Rapidului, dar diferența de puncte față de urmăritoare va scădea undeva între 5 și 7/8 puncte, ceea ce nu le asigură o viață ușoară în perspectiva unui mini-retur încins, în plină iarnă și al unui play-off incendiar.



Așadar, văd înainte de Crăciun un clasament format din Craiova, Rapid, Botoșani, Dinamo, FCSB și Argeș/CFR Cluj/Galati, una dintre ele, cu mențiunea ca parcă aș merge pe CFR Cluj. Contează în economia fiecărui club cum termină acest tur prelungit al campionatului deoarece își pot calibra loturile în pauza de iarnă la noile obiective și oportunități apărute.



Să fie lupta, să fie spectacol și emoție, iar în final să câștige cei care au investit serios, nu au mințit, nu au păcălit și nu au dezamăgit pe nimeni. Cam puțini, cam previzibil!!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus



Deși echipa sa a oferit o nouă prestație modestă, Gigi Becali nu s-a arătat deloc afectat. Contactat de Sport.ro, patronul roș-albaștrilor a oferit o reacție surprinzătoare.



„La mine nu mai contează că am mâncat bătaie. Păi, dacă am mâncat bătaie, ce? Chiar și așa, tot iau campionatul!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru Sport.ro.



FCSB, care trece printr-o perioadă complicată și se confruntă cu numeroase absențe, ocupă abia locul 12 în clasament, cu 13 puncte după tot atâtea etape.

FCSB, la șase puncte de zona de play-off



Echipa lui Elias Charalambous are trei victorii, patru remize și șase înfrângeri, fiind la șase puncte de zona play-off-ului.



