Reghecampf se gândește acum la meciul din Cupa României cu Sepsi și la transmite un mesaj celor de la FCSB.

Univ. Craiova - FCSB 0-1 | Reghecampf: ”Suntem în fața unui meci important”

„În primul rând, e prea la cald ca să facem o analiză. Mă bucur de jocul făcut de jucătorii noștri, din păcate astăzi am avut ghinion, am ratat foarte mult. Echipa noastră cred că a făcut un meci foarte bun, din nou primim un gol pe final dintr-o fază în care trebuia să fim mai atenți, în mare cred că ne-am creat foarte multe ocazii.



Am marcat și un gol, dar din păcate a fost ofsaid. Ceea ce ne-am propus, am făcut. Cred că datorită acestui joc ne-am creat aceste ocazii. Sunt dezamăgit că am avut un joc bun și am pierdut, până joi sper să-și revină și să fim pregătiți pentru meciul de Cupă.

Am avut 3-4 șanse foarte bune în prima repriză, probabil neinspirația în fața porții, Marko de două ori putea să ia altă decizie. Avem resurse foarte mari, avem jucători cu un nivel foarte bun, au dat dovadă de bărbăție. Felicitări celor de la FCSB, noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de realizat, și anume să câștigăm Cupa. Suntem în fața unui meci foarte important, va fi un meci foarte greu cu Sepsi. Toată concentrarea noastră este pentru meciul de joi. Dacă noi marcam un gol, nu mai discutam așa acum.

Eu cred că cei de la FCSB ar trebui să se concentreze pe jocul lor, eu nu sunt aici să vorbesc despre ei. Noi avem meciul de Cupă, după care vom juca cu CFR. Am dat dovadă de corectitudine, ei nu cred că ar trebui să aștepte ajutorul nostru și ar trebui să se bazeze mai mult pe ei”, a spus Laurențiu Reghecampf, după meciul din Bănie.

FCSB a câștigat meciul cu Universitatea Craiova și s-a apropiat la doar două puncte de liderul CFR Cluj, cu două etape înainte de final. În următoarea etapă, oltenii se vor deplasa pe terenul liderului, iar FCSB va juca ”acasă” cu FC Voluntari.

Dacă FCSB și CFR Cluj vor câștiga în următoarea etapă, atunci titlul se va decide în ultima etapă, în meciul direct, în care ardelenii au nevoie chiar și de un egal, iar FCSB va fi obligată să câștige.