Începând cu sezonul 2025/2026, toate cluburile din Superliga vor fi obligate să aibă pe durata tuturor jocurilor de campionat cel puțin un jucător născut după 1 ianuarie 2004. Astfel, pragul crește cu doi ani față de stagiunea precedentă, iar printre echipele afectate de regulă se numără și FCSB.



Mihai Stoica: "Nu putem să îl reprofilăm pe Mihai Toma. O să avem ceva probleme la regula U21"

Gigi Becali a transmis recent că nu vrea să mai folosească jucători U21 în ofensivă, iar planul era ca fotbalistul sub vârstă să fie cel de pe poziția de fundaș dreapta. Aici, campioana îl are pe Ionuț Cercel (18 ani), însă FCSB căuta și o variantă de rezervă pe același post.



FCSB a încercat să îl reprofileze pe Mihai Toma (18 ani) pe poziția de fundaș dreapta, la amicalul cu Almere (3-2), însă testul a eșuat, anunță Mihai Stoica. De asemenea, nu a dat roade nici varianta Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), revenit de la împrumutul la Unirea Slobozia, pe poziția de fundaș stânga.



"Nu pot să spun că am arătat prea bine în meciul ăsta. Era și normal să nu arătăm prea bine, dar câțiva jucători s-au ridicat deasupra altora cu mult. Aici mă refer la Chiricheș și Baba Alhassan, în prima repriză. În a doua au fost mai mulți care au arătat foarte bine, mai ales Tănase.



Noi am vrut să vedem dacă am avea soluții U21 în defensivă, adică dacă îl putem dubla pe Ionuț Cercel cu Toma, în partea dreaptă. Și am aflat că nu putem. Și dacă putem să-l utilizăm pe Laurențiu Vlăsceanu în partea stângă ca un backup pentru Risto Radunovic. Am realizat că nici acolo nu prea putem.

O să avem ceva probleme la U21. Anul trecut, era o poziție triplată. Acum, suntem întinși - avem un fundaș dreapta, un fundaș stânga wannabe și niște atacanți laterali, care pot juca și număr 10.



Nu e luată în calcul varianta de a aduce alt jucător U21. Nu vom aduce niciun jucător. Ne vom baza pe cei care suntem acum", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ce variante are FCSB pentru regula U21 în sezonul 2025/26