Mo Salah are un nou antrenor la Trabzonspor! Clubul l-a prezentat oficial

Clubul turc Trabzonspor l-a numit pe Thomas Reis în funcţia de antrenor principal, după ce s-a despărţit de Fatih Tekke la începutul lunii.

Germanul în vârstă de 52 de ani va antrena echipa timp de două sezoane.

Reis urmează să primească un milion de euro pentru sezonul 2026-2027 şi 1,2 milioane de euro pentru sezonul 2027-2028.

Antrenorul german a pregătit anterior echipa turcă Samsunspor.

Trabzonspor a pierdut sâmbăta trecută cu 0-1 în faţa echipei Konyaspor şi va întâlni Galatasaray sâmbăta aceasta.

Clubul de la Marea Neagră şi-a întărit lotul luna trecută prin transferurile foştilor jucători ai echipei Liverpool, Mohamed Salah şi Fabinho, scrie news.ro.

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