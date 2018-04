Marcator si clarvazator? Ce le-a spus Moldoveanu colegilor inainte sa intre pe teren cu Botosani

Botosani 0-1 Dinamo / Tanarul Robert Moldoveanu i-a adus o victorie tarzie lui Dinamo la Botosani.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Moldoveanu spune ca era convins ca va marca daca va fi introdus pe teren de Florin Bratu. Antrenorul dinamovist a ales sa-l introduca pe Moldoveanu, iar acesta a marcat la 13 minute dupa ce a intrat pe teren.



"Sunt bucuros ca am marcat, am ajutat echipa sa ia trei puncte, sper sa continuam asa. I-am spus lui Mihai Popescu inainte sa intru ca o sa dau golul victoriei. Am trecut peste esecul cu Ucraina, asta e viata de fotbalist, sper sa nu mai traiesc niciodata astfel de momente. Acel meci cu Juventus a fost o intamplare. Putem sa ne batem cu orice echipa de la egal la egal", a spus Moldoveanu la Digi.

"In acea situatie in care eram, Nemec nu mai era util. El nu e mobil, iar noi aveam nevoie de un astfel de jucator. M-am gandit ca Robert Moldoveanu poate face asta si am fost inspirat", si-a motivat Bratu decizia de a-l introduce pe Moldoveanu pe teren.