Reactia lui Bratu dupa victoria de la Botosani: "Am suferit!" Mesaj pentru Torje: "Sa inteleaga ca suntem la Dinamo!"

Florin Bratu si-a felicitat jucatorii pentru victoria obtinuta in 10 oameni, insa e in continuare nemultumit de joc.

Bratu le-a transmis elevilor sai ca au nevoie de atitudine pentru a castiga toate partidele din playout, iar lui Torje i-a transmis ca Dinamo e un club care trebuie respectat.



"O victorie importanta, venita dupa un meci in care am suferit in fata lui Juventus. Dar jucatorii au avut o reactie buna, au demonstrat ca au valoare. Ma bucur pentru Moldoveanu, care a inscris la 19 ani. Ii felicit pe toti, ca au dat dovada de caracter. A fost o deplasare grea, iar aproape o repriza am jucat in 10. Sunt foarte multumit" a declarat Florin Bratu la Digi.



"Am discutat mult cu ei dupa infrangerea cu Juventus. A fost foarte dureroasa, eu nici nu am dormit dupa acel meci. I-am facut sa inteleaga ca suntem la Dinamo, un club mare, pe care trebuie sa il respectam" a mai spus Bratu.