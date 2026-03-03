Florin Prunea a mărturisit că este surprins de faptul că FCSB nu a prins play-off-ul chiar dacă întreg sezonul făcut de roș-albaștrii nu a fost unul care să le dea speranțe roș-albaștrilor.

Florin Prunea: ”FCSB a pierdut foarte mult din cauza aroganței!”

Totuși, fostul mare portar spune că Gigi Becali & co. trebuie să vadă partea bună din această experiență, iar un aspect demn de menționat la acest capitol este că FCSB a descoperit că se poate baza în poartă pe Matei Popa.

”După cum a mers campionatul, nu e surprinzător. Este un campionat corect, chiar dacă au mai fost greșeli de arbitraj. Clasamentul este unul format din echipele care au fost acolo, cu excepția CFR-ului, dar au făcut ceva extraordinar. Ce a făcut Pancu la CFR Cluj este un lucru extraordinar. FCSB putea să facă același lucru, dar, din păcate, s-au trezit târziu.

Au avut și un sezon complicat, cu cupe europene, accidentări, sunt niște cause, dar nu mă așteptam. S-au trezit târziu și au pierdut cu echipele mici. Au luat această decizie cu ăsta mic (n.r. Matei Popa). A venit târziu, e un avantaj extraordinar de mare să îl ai în poartă, mai ales că la FCSB nu ai multe mingi pe meci. E un portar foarte bun, o să crească, trebuie să îl susținem, dar s-au trezit târziu”, a spus Florin Prunea.

Fostul portar al Generației de Aur anticipează un play-out dificil pentru campioana en-titre și a mărturisit că, în opinia sa, cauza care a dus la această situație este faptul că transferurile realizate în vară nu au fost de succes.

”La începutul sezonului, când ai adus un Alibec, când ai adus niște jucători, s-au făcut niște investiții, toată lumea a fost de acord, Politic. L-au pierdut și pe Musi. Nu s-a așteptat nimeni ca jucătorii care vin să nu confirme, sunt jucători care la alte echipe au confirmat. Este o echipă în care este un alt mediu. La FCSB, când te trezești și mergi la stadion, trebuie să îți pui vată în urechi, dar sunt convins că ei se și distrează când văd ce spune Gigi.

Problema e că nu au crezut nicio clipă că nu vor fi în play-off. Au pierdut foarte mult din cauza aroganței. Toate echipele vor să bată FCSB. În play-out vor vedea ce înseamnă. Se joacă cu săbiile pe masa. Vor întâlni niște echipe care se bat la retrogradare”, a adăugat Prunea.

Florin Prunea: ”Adi Ilie, la FCSB ar fi o mutare extraordinară!”

În cele din urmă, Florin Prunea a comentat și planul pus la punct de Gigi Becali prin care finanțatorul roș-albaștrilor vrea să îi aducă la echipă printre alții pe Adrian Ilie și pe Mirel Rădoi: ”Eu cred că Adi Ilie la FCSB ar fi o mutare extraordinară, dar să i se dea putere să muncească, să nu îl aduci doar pentru imagine. La cum îl cunosc eu pe Mirel, nu cred. Nici Adi nu vine dacă nu va avea un cuvânt de spus, să îl lași să muncească, să aducă jucători. Are un sistem de relații, mănâncă fotbalul pe pâine, eu zic că ar fi o mutare extraordinară”.