Manea, jucatorul nimanui! Suma COLOSALA ceruta de Apollon, principala problema a fundasului: "Cum sa dea cineva doua milioane pe el?!" 

Cristi Manea s-a despartit in aceasta vara de CFR, dupa ce i-a expirat imprumutul de la Apollon Limassol.

El s-a transferat in 2015 de la Viitorul la echipa din Cipru, dar nu a evoluat niciodata pentru Limassol. De atunci a fost imprumutat la cluburi precum: Mouscron, CFR Cluj si FCSB.

Noul finantator de la Sibiu, Anamaria Prodan, nu intelege cum de fundasul roman a ajuns din nou in situatia de a ramane fara echipa.

"La el e o situatie tare ciudata, nimeni nu a stiut cand a plecat, unde a plecat. A plecat intr-un nor de fum, nu a stiut nimeni unde a semnat.

Cum sa dea cineva doua milioane pe Manea? La doua milioane luam un jucator de echipa nationala, brazilian, pe care il legam la ochi si joaca tot campionatul.

Jucatorii romani trebuie sa inteleaga ca daca nu ai un manager pregatit, nu o sa faca nimic. Jucatorii ajung sa sufere si ajung jucatori de nationala care se antreneaza singuri. Sa il iei pe Cristi, daca se antreneaza singur pana in octombrie, il iei, iti mai trebuie 6 luni pana il pui pe picioare", a declarat Anmaria Prodan pentru PRO X.

In sezonul trecut el a jucat in 11 partide. De asemenea, el are si 10 meciuri in nationala mare a Romaniei pentru care a reusit sa inscrie un gol.