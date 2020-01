Cristi Manea NU si-a cautat mult echipa! A ajuns la Cluj si va face vizita medicala

Cristi Manea si-a reziliat contractul cu FCSB.

Fundasul nu mai este jucatorul lui Gigi Becali, dupa cum a confirmat patronul FCSB in exclusivitate la PRO X. Conform surselor www.sport.ro si PRO TV, Cristi Manea a ajuns la Cluj si se pregateste sa semneze contractul si de vizita medicala, dupa cum au confirmat oameni din cadrul clubului.

Este al treilea transfer facut de CFR Cluj in aceasta iarna, dupa Alexandru Chipciu, de la Anderlecht si Denis Ciobotariu de la Dinamo. Manea a mai jucat pentru formatia lui Dan Petrescu din 2017 pana in 2019, venit sub forma de imprumut de la Apollon Limassol.

Cristi Manea a jucat 79 de meciuri in tricoul Campioanei Romaniei.