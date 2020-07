"1+1=3" :) Cristi Manea primeste cea mai importanta veste! Fotbalistul CFR-ului va deveni tatic la doar 22 de ani

Cristi Manea (22 de ani) formeaza unu cuplu cu Irina Deaconescu (22 de ani) din 2019, iar acum cei doi indragostiti asteapta un copil.

Anuntul cel mare a fost facut de Irina Deaconescu, dupa ce aceasta a postat pe pagina de Instagram o poza cu burtica.

Fotografia a fost insotita si de o descriere explicita: "1+1=3", descriere insotita de doua emoticoane care exprima emotia si bucuria pe care o traverseaza cei doi indragostiti.

Irina Deaconescu este o cunoscuta vloggerita si este impreuna cu Manea din anul 2019.

"Ne-am cunoscut in vacanta si a fost totul natural. A intrat in grupul nostru ca si cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna. N-a facut nimic special sa ma cucereasca. E un om foarte bun, calm. E diferit fata de toti oamenii pe care i-am cunoscut. Chiar asa e. E un om pur. Si nu erau genul meu oamenii astia 'bunuti'", spunea Irina Deaconescu la PRO TV, despre momentul in care a fost cucerita de fotbalist.

La scurt timp dupa mesajul postat de Irina, Manea a facut si el public fericitul eveniment prin care trec cei doi: "1+1=3 Te iubesc cel mai mult!", a fost mesajul fotbalistului.

Cristi Manea, pozitiv cu Covid-19

Fotbalistul nu a scapat de focarul creat la echipa din Cluj si este printre fotbalistii infectati cu noul coronavirus. Fundasul a fost internat in spital:

"Nu m-am mai vazut cu el de doua saptamani pentru ca sunt in Targu-Jiu. Eu o sa-mi fac oricum un test preventiv, dar stiu sigur ca nu avea. Era toata lumea negativa in momentul in care am plecat eu. Evident, toata lumea e (n. r. ingrijorata), dar o sa fie bine. El e puternic, e sportiv, sportivii sunt mai rezistenti decat noi restul. Cred ca e internat, adica e pe drum spre internare. El e ok, se simte putin slabit", spunea Irina Deaconescu dupa ce a aflat ca Manea e pozitiv.