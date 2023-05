Mama lui Denis Alibec, apel disperat: „I-au trimis mesaje că a luat bani de la Gigi Becali!” 

Etapa cu numărul 8 din play-off a încins lupta la titlu. Farul Constanța a remizat pe terenul Universității Craiova, 1-1, după ce a jucat în inferioritate numerică din prelungirile primei reprize (Denis Alibec a văzut cartonașul roșu din partea lui Andrei Chivulete pentru cotul aplicat în ceafă lui Ștefan Vlădoiu), iar FCSB a învins-o pe CFR Cluj, 1-0, grație cursei extraordinare a lui Florinel Coman (25 ani).

Emilia Stroe: „Denis suferă foarte mult!”

În urma eliminării, Denis Alibec (32 ani) nu va putea evolua în ultimele două meciuri are Farului, cu FCSB și Rapid. Iar mama atacatului lui Gică Hagi a dezvăluit că fiul său este profund afectat că nu-și va putea ajuta colegii. De asemenea, un alt lucru care-l mâhnește pe Alibec este faptul că a fost bombardat cu mesaje în care i se reproșează că a luat roșu intenționat pentru a o ajuta pe FCSB, fosta sa echipă, în lupta la titlu.

„Chiar m-am gândit foarte mult dacă să intru în direct sau nu. Au fost foarte grele ultimele 24 de ore, Denis suferă mult. Nu se iartă pentru ceea ce a făcut, cu toate că el a stat, a analizat faza şi s-a uitat ore întregi.

Nu îşi explică. Îmi spunea: 'Nu am vrut să îl lovesc sub nicio formă, doar să-l împing'. Nu îşi explică cum s-a întâmplat. Da (n.r. am lacrimi în ochi). Suntem afectaţi pentru că s-a şi vorbit mult.

Toată lumea, am citit n mesaje că ar fi dat meciul pentru FCSB. De aia şi-a luat roşu pentru că a luat bani de la Gigi Becali. I-au trimis mesaje suporterii, în general. Sunt şi online pe postările diverselor site-uri.

S-a uitat de 100 de ori la fază, dar a spus că nu a vrut nicio secundă să îl lovească. El crede că ar fi fost doar de cartonaş galben. Au fost intrări mai puternice de cartonaş roşu.

Când am văzut, simţeam că îmi stă inima. Nu puteam să cred. Două-trei ore nu mi-a venit să cred. După un sfert de oră, 20 de minute după meci m-a sunat şi era foarte supărat.

Nu ştiu dacă este ghinionist, nu ştiu de ce s-a întâmplat aşa ceva, tocmai în acest moment, când mai sunt două meciuri. Suferă că nu va fi alături de echipă. Se învinovăţeşte şi spune că el va fi de vină dacă se întâmplă ceva.

Îl macină rău vina că s-a întâmplat, că a lăsat echipa. Şi-a dorit foarte mult. De când a venit la Farul visa să devină campion. Vă daţi seama că nu îi cad bine toate comentariile.

Cum să spui că un jucător a luat cartonaş roşu pentru o altă echipă. Nu cred că poate exista vreo suspiciune şi cum pot oamenii ăştia să lanseze aceste acuzaţii. Îl afectează pentru că mesajele sunt oribile.

A fost încurajat de toată lumea, inclusiv de domnul Hagi. Dar el se simte vinovat. Nimic n-o să-l aline. Scuzaţi-mă, îmi găsesc cuvintele greu. Atunci când ai probleme, familia îţi dă putere să mergi mai departe.

Îi era frică să nu se piardă meciul. Domnul Hagi a fost mereu alături de el când a fost căzut. Nu ştim ce se va întâmpla din vară. Are 32 de ani, îşi gândeşte singur viitorul. Se gândeşte că Farul ar putea pierde campionatul”, a declarat Emilia Stroe pentru Fanatik.

Gigi Becali: „Fără Alibec nu sunt atât de priculoși!”

Absența lui Denis Alibec a fost comentată și de Gigi Becali. Omul de afaceri consideră că Farul pierde mult din calitatea ofensivă fără golgheterul său și are șansa a doua contra FCSB-ului.

„Până acum mai glumeam, mai râdeam.. Acum nu mai e loc de asta, pentru că imediat poate să schimbe Dumnezeu decizia. Acum sunt în luptă și cu nașul meu. Ar înseamna să-l mâhnesc pe nașul meu.

Foarte mult contează că lipsește Denis Alibec. El i-a dus până acolo. Dacă Alibec nu este, nu mai sunt atât de periculoși. Greu să ne poată bată, zic eu”, a declarat Becali, luni dimineață.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 47 puncte

2. FCSB - 46 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 37 puncte

5. Rapid - 35 puncte

6. Sepsi OSK - 26 puncte

Programul ultimelor două etape

Etapa a noua

Sepsi OSK - CFR Cluj

Farul Constanța - FCSB

Rapid - Universitatea Craiova

Etapa a zecea

Universitatea Craiova - Sepsi OSK

CFR Cluj - Farul Constanța

FCSB - Rapid