Mama lui Denis Alibec a auzit declarațiile lui Ioan Becali și i-a dat o replică dură agentului: ”Afirmații de-a dreptul mincinoase!”

Emilia Stroe i-a dat o replică dură lui Ioan Becali, după ce agentul a acuzat-o pe mama lui Denis Alibec că a contribuit la declinul carierei fotbalistului.

Mama lui Denis Alibec îl pune la zid pe Giovanni Becali: ”Afirmații de-a dreptul mincinoase!”

Renumitul impresar a declarat că influența mamei sale l-a făcut pe Denis Alibec să bată pasul pe loc, însă Emilia Stroe spune că tocmai alegerile lui Giovanni Becali l-au tras în spate pe fiul său.

Mama internaționalului român a mărturisit că o singură dată s-a implicat într-un transfer al lui Alibec, în 2012, când Denis Alibec își căuta echipă după ce împrumutul la KV Mechelen expirase. Atunci, Giovanni Becali a vrut să îl ducă pe fotbalist la Astra, însă mama lui Alibec a insistat ca acesta să meargă la Viitorul (n.r. Farul).

Totodată, Emilia Stroe a declarat că Ioan Becali a mințit atunci când a spus că el a fost cel care a insistat că Alibec să fie debutat la Inter.

”Domnul Giovanni, în primul rând, a dat în spațiul public niște afirmații de-a dreptul mincinoase. Și-a arogat niște merite pe care nu le-a avut în cariera lui Denis și aș vrea să le lămuresc, pentru că așa este corect.

Transferul lui Denis de la Farul la Inter nu a fost făcut de domnul Giovanni, așa cum afirmă, a fost făcut de Marcel Kacinari, primul impresar al lui Denis, un sloven, care colabora în România cu Cristi Buturugă, fostul portar al lui Dinamo. Asta este prima problemă!

În al doilea rând, a spus că l-a debutat domnul Mourinho și a încercat să spună că a avut și dânsul un aport. Fals și acest lucru. În 2009, Denis a fost luat de domnul Mourinho la un amical unde a jucat foarte bine. În 2010, a debutat într-un meci oficial cu Chievo Verona și a fost debutat de Rafa Benitez, nicidecum de domnul Mourinho. În acel moment, domnul Giovanni nu era impresarul lui Denis. Noi am semnat cu domnul Giovanni în 2011.

După o lună de telefoane, rugăminți și la intervenția unui prieten comun, vina mea a fost, și voi regreta toată viața că am făcut lucrul ăsta, am fost de acord să semnăm. O lună am insistat că nu vreau. De acolo a început declinul lui Denis, să se știe clar. Eu ca mamă am făcut tot ce am crezut eu să îi fie bine. Nu m-am băgat niciodată în transferuri. Ce au hotărât impresarii, Denis a hotărât dacă vrea să meargă sau nu.

O singură dată am intervenit, când a venit de la Mechelen. Domnul Becali a vrut să îl ducă la Astra, iar eu am vrut să vină la Viitorul, sub îndrumarea domnului Hagi și să stea acasă. A fost singura dată când eu nu am fost de acord cu un transfer. Nu are cum să îmi spună că eu am fost cea care a contribuit la declinul carierei lui Denis.

Unele alegeri nu au fost bune, eu nu am spus niciodată că el a fost înger, iar alții i-au făcut rău. Au fost și alegerile lui. Cei de la Bologna au vrut să îl dea în Serie B, el nu a vrut, a vrut să vină, tot la insistențele domnului Giovanni, în România, la Astra. Poate dacă rămâne în Italia, cariera sa ar fi fost altfel. Eu îmi doream să rămână în Italia, nu voiam să se întoarcă în România”, a spus Emilia Stroe, mama lui Denis Alibec, la Digi Sport.

Ce a spus Giovanni Becali despre Denis Alibec

”Are el cunoștințele lui. Nu mai are nevoie de intervenția mea. L-am reprezentat când era tânăr și speram să ajungă o mare vedetă. A ales alt drum. L-am dus la Inter la 17 ani, l-am debutat acolo cu Mourinho.

A fost fratele meu cu el unde a fost împrumutat. A venit în țară ulterior. Puțin dezordonat cu cariera lui și cred că probabil și influența mamei lui l-a făcut să bată pasul pe loc.

Normal că i-a vrut binele, dar dacă știe că au fost niște oameni alături de el care i-au vrut binele. Când intervin părinții, e o problemă”, a spus Ioan Becali, potrivit DigiSport.