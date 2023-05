Patronul de la FCSB, Gigi Becali, continuă să poarte un război cu șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Kyros Vassaras.

Grecul din fruntea CCA a susținut săptămâna trecută o conferință de presă care a durat trei ore, iar discursul fostului ecuson FIFA l-a enervat și mai tare pe Becali, totul în contextul meciului Rapid - FCSB 1-0. Maniera de arbitraj a centralului Horațiu Feșnic îl scosese din sărite pe latifundiar.

Gigi Becali, reacție virulentă la adresa șefului CCA

Marți dimineață, pe lângă subiectele pe care pedalează deseori, Gigi Becali a întărit ideea că Vassaras trebuie să plece de la conducerea arbitrajului românesc. Vassaras e în funcție din vara anului 2014.

"Rămâneţi voi cu Vasarras şi Burleanu! Dar ce, el e stăpânul fotbalului!?

Dacă noi facem cerere că vrem arbitri străini, adu, mă, arbitri străini! Mă face să fac manifestaţie...

Voi face cerere la Parlamentul României, la Guvern, vine un străin şi ne batjocoreşte? Aici nu e vorba de fotbal!



E vorba de demnitatea unei naţiuni, un popor de 20 de milioane, că suntem de trei ori mai mari decât grecii!", a tunat Becali, marți dimineață.

Clasament Liga 1 după șase etape din play-off

1. Farul - 43p

2. FCSB - 40p

3. CFR Cluj - 38p

4. Univ. Craiova - 35p

5. Rapid - 34p

6. Sepsi - 25p

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român Ion Crăciunescu a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu, la Realitatea TV.