Runda a șasea din play-off a fost perfectă pentru FCSB. Roș-albaștrii au câștigat în deplasare cu Universitatea Craiova, 2-1, Farul Constanța s-a încurcat cu Sepsi OSK, 1-1, iar CFR Cluj a pierdut în Giulești cu Rapidul, 1-3.

Elias Charalambous a încercat să-l înduplece pe Istvan Kovacs

Elias Charalambous a trăit la cote maxime duelul din Bănie, FCSB fiind obligată să câștige dacă mai dorea să spere la titlu, fapt ce l-a costat cartonașul galben.

Intrarea lui Gjoko Zajkov asupra lui Andrea Compagno l-a făcut pe tehnicianul cipriot să-i reclame asistentului că jucătorul Universității Craiova trebuia avertizat. Numai că, Istvan Kovacs a observat rapid protestele lui Elias Charalambous și, în cele din urmă, l-a sancționat pe antrenorul FCSB-ului.

Gigi Becali nu a renunțat la vânzarea FCSB-ului

Cu victoria din Bănie, FCSB s-a apropiat la 3 puncte de liderul Farul Constanța, cu 4 etape înainte de final. Ceea ce l-a făcut pe Gigi Becali să afirme că jucătorii conduși de Elias Charalambous și Mihai Pintilii au reintrat în lupta la titlu. Însă, omul de afaceri nu a renunțat la vânzarea clubului. A anunțat că negocieză cu un client, doar că prețul diferă în funcție dacă FCSB va câștiga sau nu campionatul.

„Noi am revenit în lupta la titlu. Eu dau interviul ăsta, dar eu de fapt am terminat. Am un client cu care negociez. Am 25 de milioane, a zis că dă 25 de milioane. Dacă iau campionatul, iau 40. Dacă nu, 25. Contează asta foarte mult. Am terminat, la revedere!”, a declarat Gigi Becali pe 2 mai.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 43 puncte

2. FCSB - 40 puncte

3. CFR Cluj - 38 puncte

4. Universitata Craiova - 35 puncte

5. Rapid - 34 puncte

6. Sepsi OSK - 25 puncte